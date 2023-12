Na lotnisku w bawarskim Monachium udało się przywrócić ruch po tym, jak nad południowymi Niemcami przeszły potężne śnieżyce. Opady sparaliżowały port przez wiele godzin. W tym czasie w sieci pojawiło się nagranie z odrzutowcem, który przewrócił się pod naporem śniegu. Pojawiły się też informacje, że samolot przymarzł do płyty. Do sprawy odniósł się rzecznik monachijskiego lotniska.

Na nagraniu z lotniska w Monachium widoczny jest niewielki samolot pasażerski. Według krążących w internecie informacji maszyna przechyliła się pod naporem śniegu i przymarzła do płyty lotniska. Do akcji musieli wkroczyć strażacy.

ZOBACZ: Boeing czy Airbus. Kto produkuje największy samolot pasażerski?

Autentyczność nagrania potwierdził niemiecki portal "Munchner Merkur". Rzecznik lotniska Henner Euting przyznał, że w sobotę wieczorem jedna z maszyn przechyliła się pod ciężarem śniegu. Nie stwierdził jednak, że odrzutowiec przymarzł do płyty.

- Z powodu obfitych opadów śniegu samolot usiadł na ogonie. Straż pożarna wyprostowała go i ustabilizowała - wyjaśnił, uściślająć, że był to prywatny samolot biznesowy.

Meanwhile in Munich ❄️✈️



📹 schoko131 pic.twitter.com/RHemPHNGk3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 2, 2023

Śnieżyce w Monachium. Sparaliżowany transport, odwołane pociągi i loty

Opady śniegu w Bawarii były najsilniejsze od 80 lat. Meteorolodzy oszacowali, że w ciągu kilku godzin południe Niemiec przykryła warstwa około 40 cm śniegu.

Śnieżyce spowodowała zamknięcie monachijskiego lotniska i odwołanie 760 lotów. Ruch na nim wznowiono po godzinie 6:00 rano w niedziele, ale pasażerów poproszono o dokładne sprawdzanie komunikatów przed przyjazdem do terminala. Gwałtowny atak zimy na południu Niemiec sparaliżował także komunikację drogową i kolejową.

ZOBACZ: Atak zimy. Wykolejone tramwaje, opóźnione pociągi. Śnieżyce paraliżują miasta i kolej

Według "Süddeutsche Zeitung” poważne utrudnienia na kolei mogą potrwać do poniedziałku. Policja apelowała natomiast do mieszkańców Monachium, by unikali jeżdżenia samochodami, jeżeli nie jest to konieczne. Mieszkańców południowej części Bawarii poproszono, żeby w ogóle nie wychodzili z domów.



W niedzielę złe warunki atmosferyczne odbiły się także na północnej części Europy. Jak poinformował Reuters, niderlandzkie lotnisko Schiphol odwołało łącznie 150 lotów. Linia KLM, dla której port w Amsterdamie jest główną bazą, podała, że musiała odwołać 65 rejsów.

WIDEO: Ekologia się opłaca - Szczerze o pieniądzach odc. 196 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo/wka/ Polsatnews.pl