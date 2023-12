Zima to trudny okres dla kierowców, zwłaszcza gdy na samochodzie zalega śnieg. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności odśnieżenia auta przed jazdą. Są tacy, którzy ograniczają się do odśnieżenia tylko niewielkiego fragmentu szyby, co stanowi zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i dla innych użytkowników dróg. Ponadto, takie zachowanie może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 3 tysięcy złotych.

Przykładem takiego przypadku jest mieszkaniec powiatu złotoryjskiego, który został zatrzymany przez policję w nocy podczas kontroli drogowej. Mężczyzna prowadził samochód, na którym znajdowała się warstwa śniegu. Przednia szyba, część maski i tablica rejestracyjna były pokryte białym puchem.

Policja apeluje, a kierowcy lekceważą przepisy

Kierowca tłumaczył swoje niedopatrzenie pośpiechem, ale jednocześnie, wg. relacji policjantów, wykazywał lekceważące podejście do obowiązku odpowiedniego przygotowania pojazdu do jazdy zimą.

Za to wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 3 tysięcy złotych. Oprócz kary finansowej musiał również oczyścić samochód, aby kontynuować podróż.

Policja przypomina, że właściwe przygotowanie auta do jazdy zimą obejmuje odśnieżenie wszystkich szyb, świateł, tablic rejestracyjnych, luster i dachu, z którego śnieg może zsunąć się na przednią szybę lub na inne pojazdy.

