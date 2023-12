10-letni Teddy z Anglii wystosował petycję do Apple z prośbą o podmianę wyglądu emotikonek. Jako dumny nosiciel okularów stwierdził, że żółta buźka z wielkimi okularami, z grubymi oprawkami i wystającymi zębami jest obraźliwa w stosunku do wszystkich, którzy noszą okulary.

"Sprawia, że ludzie myślą, że jesteśmy kujonami i to jest absolutnie okropne" - zaznaczył Teddy cytowany przez BBC.

Chłopiec zauważył emotkę pierwszy raz, gdy wysyłał SMS-a do kuzyna. Gdy ją zobaczył poczuł smutek oraz złość i dlatego postanowił coś z tym zrobić. Stwierdził, że skoro on poczuł, że to obraźliwe, to zapewne tysiące innych ludzi też tak uważa.

"Buźka geniusza" w miejsce "buźki nerda". Apple czekają zmiany?

Chłopiec zaproponował własną wersję emotki. Zaproponował, żeby buźkę zwaną "emotką nerda" zastąpić taką ilustrującą wygląd "geniusza". "Ma cienkie soczewki i cienkie oprawki, a do tego ma małą uśmiechniętą buźkę, zamiast tych okropnych króliczych zębów" - wyjaśnił chłopiec.

Dodał, że ma nadzieję, iż technologiczny gigant przychyli się do jego prośby i zamieni starą buźkę na jego nowy, autorski projekt. Chłopiec zaznaczył, że posiadanie okularów to nic złego i osoby je noszące powinny być lepiej postrzegane i traktowane. "Lubię nosić okulary, ponieważ dzięki nim widzę znacznie lepiej, a do tego wyglądają dobrze i stylowo" - wyjaśnił.

10-latek napisał petycję do Apple. "Taką postawę należy wspierać"

Chłopiec chciał, by Apple potraktowało go poważnie, dlatego ze swoim pomysłem poszedł do swojej nauczycielki, a ta pomogła mu przygotować petycję.



"Uwielbiam jego dociekliwy umysł i fakt, że walczy o to, w co wierzy. Mówi o tym głośno i w całkiem dorosły sposób. Myślę, że taką postawę należy wspierać i chwalić" - powiedziała nauczycielka chłopca, cytowana przez brytyjskie medium.