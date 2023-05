Clovis Hung zaczął uczęszczać do Fullerton College położonego w Kalifornii w 2020 roku. Miał wtedy zaledwie dziewięć lat. Ze szkoły podstawowej wypisała go mama, która stwierdziła, że tradycyjne, publiczne placówki nie spełniają jego oczekiwań. Zdecydowała, że przeniesie syna do collegu.



"Clovis jest bardzo dociekliwy, dojrzały, pracowity, zdyscyplinowany i wysoce zmotywowany" - zapewniła jego matka, cytowana przez New York Post.

12-latek ukończył college

Uczelnia oferuje "program specjalnego przyjęcia", który umożliwił Hungowi uczęszczanie na różne kursy. Dodatkowo chłopiec ukończył program nauczania domowego, który prowadziła jego mama.



Jak podaje portal, początkowo chłopiec był zdenerwowany całą sytuacją. Jednak szybko odnalazł się w życiu studenckim i rzucił sobie wyzwanie, by wziąć udział w większej liczbie zajęć. Niektórzy profesorowie 12-latka martwili się o jego kontakty z innymi uczniami, którzy byli od niego dużo starsi.

"Na początku trochę się martwiłem, jak będzie się odnosił do innych uczniów, biorąc pod uwagę wiek i różnice rozwojowe, jednak obawy te były bezpodstawne. Clovis jest świetną mieszanką dzieciaka i studenta. Jest na tyle dojrzały, że inni uczniowie traktują go poważnie, ale też jest na tyle dzieciakiem, że opiekują się nim jak młodszym bratem i kibicują mu" - powiedział Kenneth Collins, profesor biologii.

Facebook/Clovis Hung 12-latek otrzymał dyplom w pięciu dziedzinach

Po zaaklimatyzowaniu się Hung zaczął uczęszczać na więcej zajęć i ostatecznie został przyjęty do Programu Honorowego. Przed młodym Hungiem do tej szkoły uczęszczał Jack Rico, który ukończył college w 2020 roku z czterema stopniami naukowymi. Miał wówczas 13 lat.



20 maja wraz z 900 innymi absolwentami Clovis Hung ukończył szkołę. Chłopiec otrzymał dyplom w pięciu dziedzinach – historia, nauki społeczne, zachowania społeczne i samorozwój, sztuki i ekspresje ludzkie, matematyka.

Ambicje większe niż wiek

Hung został wybrany na senatora ds. studentów stowarzyszonych na nadchodzący rok szkolny, w którym będzie uczęszczał specjalne kursy STEM, zanim zacznie aplikować na uniwersytety.

12-latek marzy o karierze inżyniera lotniczego, pilota albo pediatry. Chłopiec dołączył do organizacji, która wspiera Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych.



"Czuję się naprawdę dumny z tego, co do tej pory osiągnąłem. Właśnie dołączyłem do Civic Air Patrol i mam nadzieję, że zdobędę licencję pilota w wieku 16 lat" - powiedział Hung.

