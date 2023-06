Jake Larson, który działa w internecie pod pseudonimem "Papa Jake", jest gwiazdą TikToka.

100-letniego weterana amerykańskiej armii obserwuje na popularnej platformie ponad 616 tysięcy ludzi, a jego filmy zebrały ponad 7,7 mln polubień.

Mężczyzna, którego do nagrywania filmów namówiła wnuczka, opowiada na swoim kanale wojenne historie oraz prezentuje ważne sceny ze swojego życia.

Stulatek odwiedził Normandię. "Jestem legendą"

Ostatnio stulatek odwiedził Normandię we Francji, gdzie 6 czerwca 1944 roku (D-Day) rozpoczęła się operacja "Overlord".

Larson był jednym z amerykańskich żołnierzy, którzy wylądowali wtedy na plaży Omaha i próbując dostać się do klifów, przedzierali się przez ogień karabinów maszynowych wroga.

Podczas wizyty mężczyzna niemal cały czas był otoczony grupą młodych fanów, z którymi chętnie robił sobie zdjęcia i rozdawał autografy.

- Jestem tylko chłopcem ze wsi, a teraz zostałem gwiazdą na TikToku. Jestem legendą! Nie planowałem tego, tak się po prostu stało - powiedział stulatek w rozmowie z Associated Press.

"New York Post", który opisał historię weterana, przypomniał, że zaciągnął się on do armii w 1938 roku. Ponieważ miał wtedy jedynie 15 lat, musiał skłamać na temat swojego wieku.

Po D-Day mężczyzna kontynuował swoją służbę i wziął m.in. udział w bitwie o Ardeny.

