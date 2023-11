Podczas towarzyskiego spotkania 37 i 38-latek wyrzucili młodszego kolegę przez balkon na trzecim piętrze. Świadek zdarzenia widział całe zajście i zaalarmował odpowiednie służby. 29-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja ustaliła wstępny motyw działań. Mężczyźni zostali zatrzymani i odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Ze zgłoszenia, jakie otrzymało Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wynikało, że mężczyzna został wyrzucony przez balkon bloku mieszkalnego we Włodawie. Świadek zdarzenia relacjonował, że widział jak inny mężczyzna trzymał poszkodowanego za nogi po czym puścił go, a ten runął w dół z trzeciego pietra.

Na miejsce zostały wysłane służby medyczne oraz policja. Ratownicy zabrali pokrzywdzonego do szpitala. Z uwagi na bardzo ciężki stan 29-latka, został on przetransportowany do jednego z lubelskich szpitali przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wyrzucili kolegę przez balkon bo "wyjaśniali" zaległe sprawy

Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali w mieszkaniu 37-latka oraz 38-latka. Pierwszy z nich był trzeźwy, zaś straszy kolega miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili, że w mieszkaniu trwało spotkanie towarzyskie, podczas którego mężczyźni postanowili "wyjaśnić" zaległe sprawy. Trzymając 29-latka za ręce i nogi, zwróconego głową w dół, wyrzucili przez balkon z trzeciego piętra.

Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie włodawskiej komendy. Przez kolejne dni - bo przypomnijmy, że sytuacja miała miejsce w niedzielę - trwały czynności procesowe z ich udziałem. Dodatkowo 37 i 38-latek byli wcześniej notowani w policyjnych kartotekach.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu, jakim jest usiłowanie zabójstwa. W środę Sąd Rejonowy we Włodawie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Podejrzanym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a 37-latek odpowie dodatkowo za popełnione przestępstwo w warunkach recydywy.