Program "Jesteśmy dla dzieci" w nowej odsłonie

Niezmienny pozostanie też temat, czyli zdrowie dzieci, choć pokazany w znacznie szerszym kontekście. Audycję poprowadzi tak jak dotychczas Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.

Program "Jesteśmy dla dzieci" powstał w 2019 roku jako sposób na szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat zdrowia dzieci. W cotygodniowych odcinkach prezentuje historie podopiecznych Fundacji Polsat, którzy zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami i wadami wrodzonymi. To także przestrzeń na pokazanie efektów działań fundacji. W nowej odsłonie widzowie nadal poznawać będą niepowtarzalnych bohaterów oraz ich rodziny, ale usłyszą też porady od specjalistów, zarówno w tematach medyczno-eksperckich, jak i dotyczących życia codziennego – m.in. wychowania i bezpieczeństwa dzieci. Wszystko po to, by dostarczyć rodzicom ciekawą i niezbędną wiedzę.

- Każdy kolejny odcinek programu to spotkanie z niezwykłymi bohaterami - dziećmi, które zmagają się z chorobą, ich walecznymi rodzicami i wyjątkowymi lekarzami. To też lekcja życia, która pozwala złapać właściwy punkt odniesienia. Obok zmagań podopiecznych Fundacji Polsat stawiamy także na edukację zdrowotną i profilaktykę w myśl podstawowej zasady - lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest program dla wszystkich, którym zdrowie, szczególnie zdrowie dzieci, nie jest obojętne, którzy chcą pomagać i jeszcze nie wiedzą, że dzięki programowi mogą w tę pomoc się włączyć - mówi Bartosz Kwiatek, prowadzący programu "Jesteśmy dla dzieci".

Nowoczesne, interaktywne studio poszerza możliwości działania twórcom programu.

- Chcemy pokazać naszym widzom, jak wiele dobrego robią. Ich otwarte serca i wsparcie Fundacji Polsat pozwalają na realną zmianę w życiu chorych i potrzebujących dzieci - dodaje Bartosz Kwiatek. - Będziemy także prezentować niezwykły postęp medycyny, nowoczesne metody leczenia i technologie, które pomagają medykom w ratowaniu zdrowia i życia. Pokażemy, co to znaczy medycyna XXI wieku w jej różnych dyscyplinach. Nie zabraknie emocji i wzruszeń. Będą niespodzianki i nadal chcemy spełniać marzenia podopiecznych Fundacji Polsat – zapowiada prowadzący programu.

- Współtworzenie tego programu i praca z tak świetnym zespołem dają wielką satysfakcję. Bywają momenty trudne, bo nie jest to łatwy format telewizyjny i dotyka trudnych tematów. Emocje bohaterów, rodziców, opiekunów udzielają się też nam, a zdjęcia wymagają cierpliwości. Myślę, że po nagraniu każdego odcinka jesteśmy w zespole zgodni, że warto było to zrobić. Wiemy, że razem możemy więcej i robimy to dla dzieci, bo przecież "Jesteśmy dla dzieci" – przypomina Bartosz Kwiatek.

Zapraszamy do oglądania w Polsat News w każdą niedzielę o 13:30. Więcej informacji o działaniach Fundacji Polsat TUTAJ.

ap/Polsatnews.pl