Liderzy opozycji podpisali umowę koalicyjną. Program, który ma być realizowany wspólnie przez KO, PSL, Polskę 2050 i PSL sygnowali przedstawiciele tych partii. - Jesteśmy gotowi od dziś, do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę - zadeklarował szef PO Donald Tusk, który ma przewodzić nowemu rządowi. Dokument nie zawiera protokołu rozbieżności.

W południe rozpoczęła się konferencja liderów partii opozycyjnych, na której została podpisana umowa koalicyjna między KO, Polską 2050, PSL-em i Lewicą.

Dokument sygnowali liderzy tych partii: Donald Tusk (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Szymon Hołownia (Polska 2050) oraz Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń z Lewicy.

Tusk: Ta umowa jest drogowskazem

- To wielka satysfakcja, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą nowinę - mówił szef PO Donald Tusk. Dodał, że konsensusu do jakiego doszły partie, które mają przystąpić do utworzenia rządu, będą ją traktować jako drogowskaz.

- Jesteśmy gotowi od dziś, do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę - deklarował szef PO.

Tusk zapewnił, że "gdybyśmy musieli albo mogli dzisiaj przedstawić rząd, to bylibyśmy gotowi bez chwili zwłoki". Dodał, że lista przyszłego rządu powinna być przedstawiona w Sejmie. - Chcemy podnieść standardy na możliwie wysoki poziom - mówił.

- To jest bardzo dobra umowa. To jest super projekt na cztery lata - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia na chwilę przed rozpoczęciem konferencji. Na samej konferencji zapewnił, że w jej ramach żadna z partii nie utraci swojej tożsamości.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że partie koalicyjne więcej łączy niż dzieli. - Stworzyliśmy bardzo szeroki, wspólny mianownik spraw, które chce załatwić - mówił.

- Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny, losy Polski - zadeklarował.

Czarzasty: Wiele rzeczy trzeba będzie doprecyzować

Współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że została ona zawarta na podstawie "bardzo szerokiego kompromisu". - Wchodzimy w kompromis jako Lewica i go uznajemy. Wiemy, że wiele rzeczy w przyszłości trzeba będzie określić precyzyjniej - dodał.

- Po 18 latach mamy szansę wprowadzać części swojego programu - mówił Czarzasty i zadeklarował dalszą walkę o realizację wszystkich postulatów partii.

W rozmowie z Polsat News Robert Biedroń powiedział, że do umowy nie został dołączony protokół rozbieżności. - Jednym z pierwszych projektów ustaw jaki stworzymy, będzie dotyczył prawa przerwania ciąży - zapowiedział podczas konferencji.

- Jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność nie tylko za Polskę, ale także za przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość wszystkich demokratycznych struktur tworzonych przez wszystkich ludzi szanujących demokracje" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Zgonie jako jedna ekipa będziemy prowadzili polskie sprawy przez całe cztery lata. Umówiliśmy się na cztery lata dobrej, ciężkiej i solidarnej pracy - powiedział Tusk.

