Podczas rozmów koalicyjnych między politykami opozycji, każda z partii miała przedstawić najważniejsze dla niej postulaty. Według Adriana Zandberga te prezentowane przez partię Razem miały być ignorowane, dlatego ugrupowanie podjęło decyzję o nie wchodzeniu w skład rządu. - My podeszliśmy do tych negocjacji ze świadomością, że one muszą mieć charakter kompromisowy i byliśmy gotowi do takich rozwiązań - mówił na antenie Polsat News Zandberg.

- Natomiast to na czym nam zależało to gwarancja dla kilku konkretnych spraw, które są dla nas kluczowe jak dekryminalizacja aborcji, 1 proc. PKB na publiczne budownictwo mieszkaniowe, 8 proc. PKB na publiczną ochronę zdrowia i o wydatkach 3 proc. PKB na naukę, badania i rozwój - dodał.

- Te gwarancje były dla nas kluczowe, żeby wziąć odpowiedzialność za rządzenie. Bo rządzenie to nie jest tylko wizytówka z napisem minister - stwierdził lider partii.

- Zaproponowaliśmy te rozwiązania, które są dla nas kluczowe. Nie udało nam się uzgodnić politycznie wszystkimi siłami gwarancji finansowych na wszystkie realizacje tych programów, dlatego decyzja partii Razem jest taka, a nie inna. Razem podniesie rękę za wotum zaufania, bo uważamy, że jak najszybciej potrzebna jest w Polsce zmiana władzy - zadeklarował.

Partia Razem nie wejdzie do rządu

Zandberg pytany o przyszłe działania partii Razem w rządze przyznał, że partia wspólnie z "przyjaciółmi z Nowej Lewicy będzie szukać wsparcia i większości dla dobrych, lewicowych rozwiązań".

Podkreślił, że wszelkie rozmowy między politykami opozycji odbywały się w dobrym nastawieniu i pozytywnej atmosferze. - To, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani brakiem gwarancji nie zmienia faktu, że patrzymy na inne formacje demokratyczne jak na naszych partnerów - powiedział polityk.

Zdaje się, że wyborcy Lewicy są nieco rozczarowani. W przestrzeni internetowej pojawiają, się komentarze krytykujące działania partii. "Mieszkań nie będzie, 8 proc. na ochronę zdrowia nie będzie, likwidacji śmieciówek nie będzie, aborcji nie będzie. Co Nowa Lewica wnosi do tego rządu? Posłów." - czytamy na X (dawniej Twitter).