Policjanci z Sierpca zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej mieli pracowity początek tygodnia. Jak przekazała asp. Katarzyna Krukowska, funkcjonariusze zlikwidowali dwie nielegalne linie do produkcji alkoholu.

Po wstępnym ustaleniu, że na terenie ich powiatu ktoś nielegalnie wyrabia i sprzedaje alkohol, policjanci dotarli do dwójki podejrzanych. W poniedziałek pojawili się w domu 62-letniego mieszkańca gminy Mochowo.

W środku natrafili na zamaskowane przejście w ścianie - doprowadziło ich do tajnego pomieszczenia, gdzie podejrzany ukrył sprzęt do produkcji nielegalnego alkoholu. Na miejscu znaleźli 350 litrów tzw. zacieru i ponad 120 litrów gotowych napoi wyskokowych.

Nielegalna produkcja w Sierpcu. Policja skonfiskowała setki litrów zacieru i trunków

Z kolei we wtorek mundurowi złożyli niezapowiedzianą wizytę w jednym z domów w gminie Gozdowo. U 38-latka skonfiskowano około 40 litrów przygotowanego do sprzedaży alkoholu, przelanego do pojemników i plastikowych butelek. Oprócz tego mężczyzna miał w domu 200 litrów zacieru, służącego do produkcji kolejnych trunków.

- Za nielegalne wyrabianie alkoholu mężczyznom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - poinformowała rzecznik prasowa sierpieckiej policji.

Funkcjonariusze przypominają, że spożywanie alkoholu z nieznanych źródeł grozi utratą zdrowia, a nawet życia.

