W poniedziałek Sejm powołał Monikę Horną-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Adwokat, która od kilkunastu lat zajmuje się pomocą prawna dzieciom i młodzieży, została zgłoszona przez koalicyjną większość KO - Lewica - Trzecia Droga.

"Za" rękę podniosło 246 posłów, "przeciw" było 195, a trzech wstrzymało się od głosu.

Nowa RPD: Ten urząd jest dla dzieci. Chciałabym, aby zastępcą była młoda osoba

Monika Horna-Cieślak, która zastąpi na stanowisku Mikołaja Pawlaka, zacznie pełnić swoje obowiązki 15 grudnia. W środę w Polsat News zapowiedziała, że swój urząd potraktuje przede wszystkim jako wsłuchiwanie się w głos młodych Polaków.

- Chciałabym pokazać, że urząd Rzecznika Praw Dziecka jest dla dzieci i dla osób młodych i żeby zastępcą rzecznika była osoba młoda - przekonywała, dodając, że jej biuro będzie "miejscem dialogu, spotykania się i rozwiązania problemów", gdzie młode osoby mogą współuczestniczyć w debatach nad tworzeniem aktów prawnych.

- Kongres Praw Dzieci i Młodzieży, osoba młoda jako zastępca rzecznika, Rada Dzieci i Młodzieży działająca przy Rzeczniku Praw Dziecka, i wspólne kreowanie rzeczywistości, czyli zasada "nic o nas bez nas" - stwierdziła Horna-Cieślak.

Monika Horna-Cieślak: Osoby młode kompletnie się zmieniły

Do wymienionych przez przyszłą rzecznik celów należy również odpartyjnienie pełnionego przez nią urzędu. - Pokazanie, że to nie jest urząd poglądów politycznych, urząd jednej osoby, tylko występowanie w czyimś imieniu - wyjaśniała, wskazując, że będzie reprezentować różne potrzeby i zdania dzieci i młodzieży, nie swoje własne.

- Jestem przekaźnikiem poglądów osób młodych, tak powinna wyglądać rola rzecznika (...). Osoby młode kompletnie się zmieniły, są uświadomione społecznie, chcą być aktywnymi obywatelkami i obywatelami naszej polskiej społeczności - podkreśliła nowa rzecznik, dodając, że dzisiejsi 14-latkowie już za cztery lata staną przed urnami wyborczymi.

Nowo wybrana rzeczniczka chciałaby wzmocnić aspekt edukacyjny działalności RPD, m.in. poprzez organizację kampanii, warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i wzmacnianiu świadomości o zdrowiu psychicznym.

- Kiedyś to my możemy pomóc danemu dziecku, kiedy przyjdzie do nas z trudnościami. Musimy nauczyć się reagować, zwracać uwagę na to, jak funkcjonują dzieci.

Monika Horna-Cieślak jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczy Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkinią Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy ministrze sprawiedliwości. Przez 11 lat pracowała w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.