Ksiądz w szkole w Gorlicach (woj. małopolskie) miał straszyć dzieci pójściem do piekła i zemstą diabła za to, że bawiły się w Halloween. Rodzice uczniów twierdzą też, że w stronę dziewczynek rzucał groźby poronienia, gdy będą starsze. - Zachowanie katechety jest niedopuszczalne - stwierdził przedstawiciel gorlickiego magistratu.

Rodzice dzieci z jednej ze szkół w Gorlicach złożyli do dyrektora placówki skargę na uczącego tam religii księdza. Miał on straszyć dzieci piekłem i diabelską zemstą za zabawę oraz zbieranie cukierków w czasie Halloween. Oskarżono go również, że rzucał w uczniów gąbką i kredą - podał portal gorlice.naszemiasto.pl.

To jednak nie wszystkie zarzuty kierowane w stronę katechety. Duchowny miał także wysyłać w stronę uczennic groźby poronienia w przyszłości i mówić, że w czasie Halloween dziewczynki są gwałcone.

Gorlice. Skarga na księdza. Miał straszyć dzieci

Redakcja gorlice.naszemiasto.pl potwierdziła w szkole, że taka skarga wpłynęła, jednak nie udostępniono dziennikarzom dokładnej treści.

- Zobowiązywaliśmy dyrektora podległej nam placówki do pilnego podjęcia działań w celu wyjaśnienia tego niedopuszczanego naszym zdaniem zachowania katechety - powiedział w rozmowie z portalem Wojciech Zapłata, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach.



Lokalna redakcja ustaliła nieoficjalnie, że z katechetą przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące. O sytuacji dowiedziała się jego parafia.

an/wka/polsatnews.pl