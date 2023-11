- Nie Jay-Z, tylko "gen Z", panie pośle Kaleta. To są jednak dwa różne zjawiska - upomniał marszałek Sejmu ku rozbawieniu zgromadzonych. Polityk PiS Piotr Kaleta najwyraźniej pomylił nazwę pokolenia urodzonego po 1995 r. z pseudonimem rapera. Chwilę wcześniej określeniem "gen Z" posłużył się na mównicy Adam Gomoła, najmłodszy poseł. Zwrócił uwagę, że podczas obrad wypomina mu się młody wiek.

Podczas środowych obrad Sejmu posłowie zajęli się projektem zmiany przepisów o handlu w niedzielę. Na mównicy sejmowej pojawił się najmłodszy obecnie poseł tej kadencji, Adam Gomoła z Polski 2050.

- Jako nie tylko poseł sprawozdawca, ale także jedyny przedstawiciel pokolenia "gen Z" w tej izbie, nie mogę nie wspomnieć o sytuacji studentów - oznajmił Gomoła, upominając się o postulaty części studentów, którym niedzielny zakaz handlu ogranicza możliwość dorabiania w weekendy.

ZOBACZ: Czy w Wigilię sklepy będą czynne? Sejm zdecydował ws. zakazu handlu

Wypowiedź posła Trzeciej Drogi przerwał gwar dochodzący z ław posłów, którzy zaczęli wypominać 24-latkowi jego młody wiek.

- Czuję się, jakby to były klasy 1-3 w podstawówce - skomentował Gomoła padające z sejmowej sali uwagi i zwrócił się z prośbą wsparcie do marszałka Szymona Hołowni, który uciszył głośnych posłów. Jak się okazało, nie wszyscy z nich zrozumieli, co ma myśli Gomoła mówiąc o "genie Z".

Marszałek Hołownia upomina posła PiS. Poszło o "gen Z"

- Nie Jay-Z, tylko gen Z, panie pośle Kaleta. To są jednak dwa różne zjawiska - skwitował komentarze z sali Hołownia, zwracając się do posła klubu PiS Piotra Kalety. Uwaga marszałka wywołała gromki śmiech, a później do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych sam poseł-sprawozdawca.

"Bardzo mi miło, że wiele osób usłyszało dziś o tak wydawałoby się popularnym określeniu jak "Gen Z". Przy okazji PiS dowiedział się, że średni koszt życia studentów w Polsce za ich rządów wzrósł z 1,5 tys. do prawie 4 tys. miesięcznie. To dlatego młodzi poszli tak licznie do wyborów i odsunęli PiS od władzy" - napisał poseł Gomoła na platformie X, publikując nagranie z posiedzenia.

Bardzo mi miło, że wiele osób usłyszało dziś o tak wydawałoby się popularnym określeniu jak "Gen Z". Przy okazji PiS dowiedział się, że średni koszt życia studentów w Polsce za ich rządów wzrósł z 1,5k do prawie 4k miesięcznie. To dlatego młodzi poszli tak licznie do wyborów i… pic.twitter.com/d58h8MpNVs — Adam Gomoła (@GomolaAdam) November 29, 2023

Sejm przyjął w środę projekt ustawy w sprawie handlu w Wigilię Bożego Narodzenia autorstwa Polski 2050. Zgodnie z ustaleniami 24 grudnia sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe będą zamknięte. Na zakupy będzie się jednak można udać 10 i 17 grudnia, a w obie te przedświąteczne niedziele sklepy będą pracować w pełnym wymiarze godzin.