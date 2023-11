Pomoc dla budujących domy. "Niewiele osób o tym wie"

Rząd chcąc zachęcić obywateli do budowania nowych domów udostępnił na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego darmowe projekty budynków. Jednak mało kto wie, że jest taka możliwość.

Rząd oferuje darmowe projekty domów

- Niewiele osób wie, że te projekty są dostępne, mimo że projekt do 70 mkw., który był dostępny jako pierwszy, miał rekordową liczbę pobrań - mówiła na antenie Polsat News Katarzyna Kuniewicz, szefowa badań rynku nieruchomości Otodom.

- W ofercie są projekty na 70, 120, 150 i 180 mkw. A dość ciekawą rzeczą jest to, że projekty tych większych domów przewidują możliwość budowy na niezbyt sprzyjających warunkach, jeśli chodzi o grunt - dodała.

ZOBACZ: Dolnośląskie. XVI-wieczny kościół na sprzedaż. Cena jak za mieszkanie w dużym mieście

Poza tym, że mało osób wie o możliwości pobrania projektu domu za darmo, jest jeszcze jeden problem, na który zwróciła uwagę Kuniewicz. - Większość domów w Polsce budują developerzy. Ponad 60 proc. domów i mieszkań powstaje dzięki temu, że działają firmy deweloperskie - przekazała.

"W Polsce mamy problem z dostępnością mieszkań, a nie z samymi mieszkaniami"

Ekspertka dodała, że rząd wyszedł naprzeciw potrzebom obywateli proponując program bezpieczny kredyt 2 proc., a teraz darmowe projekty domów, jednak podjęte działania nie rozwiązały problemu mieszkaniowego w Polsce.

- W Polsce mamy problem z dostępnością mieszkań, a nie z samymi mieszkaniami. Działania rządu wspierają konkretne grupy, ale ci, którzy mają największy kłopot, czyli rodziny z co najmniej dwójką dzieci, które nie mogą wyprowadzić się 40 km od miasta, mają problem z zakupem nieruchomości w aktualnie dostępnych cenach - wyjaśniła Katarzyna Kuniewicz.

WIDEO: Projekty darmowych domów

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wprowadzenie kredytu 2 proc. zmieniło sytuację na rynku. Popyt na nieruchomości sprawił, że zaczyna ich brakować, a jednocześnie zwiększone zainteresowanie skłoniło deweloperów do podniesienia cen.

ZOBACZ: Kredyt 2 procent. Mieszkania są coraz droższe. "Wzrosty cen rozlały się na większą cześć rynku"

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że do tej pory złożono 86 265 tys. wniosków o bezpieczny kredyt 2 proc., z czego podpisano ponad 37 tys. umów.

- Program bezpośrednio zadziała prawdopodobnie przez pół roku pobudzając grupę, która może kupić mieszkanie. Ale niestety nie wpłynął pozytywnie na podaż - stwierdziła ekspertka.

Minister o darmowych projektach domów

Publikowane projekty domów są wynikiem konkursu ogłoszonego przez rząd. - Bezpłatne projekty domów do 70 m2 okazały się prawdziwym hitem – pobrano ich prawie 62 tys. To skłoniło nas do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na budynki większe, które lepiej będą odpowiadały potrzebom rodzin - mówił wówczas minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Bezpłatne projekty domów czy finansowanie ich budowy z programu Pierwsze Mieszkanie z pewnością pomogą wielu młodym ludziom w łatwiejszym starcie – dodał polityk.