- Ceny zmieniają się szybko. Program bezpieczny kredyt dwa proc. zrobił spore zamieszanie na rynku - przekazała reporterka Polsat News Agnieszka Witkowicz-Matolicz.

Drożeją mieszkania. "Wzrost cen rozlał się na większą część rynku"

Eksperci przyznają, że ruch jest duży. - Pierwszym wyraźnym efektem była bardzo dobra sprzedaż mieszkań deweloperskich w lipcu - mówiła Polsat News Katarzyna Kuniewicz z Otodom Analytics.

- Teraz kiedy patrzymy to, co dzieje się z cenami, to też widzimy skutki po stronie cen. Program bezpieczny kredyt dwa proc. przyspieszył wzrosty cen i spowodował, że wzrosty cen rozlały się na większą cześć rynku - podkreśliła.

WIDEO. Rosną ceny mieszkań. Ekspert mówi o przyczynie

Jak dodała, w 55 proc. mieszkań oferowanych obecnie ceny wzrosły.

Granica 10 tys. zł za metr kwadratowy przebita w kolejnych miastach

Obecnie w Polsce przybywa miast, w których średnia cena metra kwadratowego przekracza już 10 tys. zł. Wcześniej takie ceny obowiązywały w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. W lipcu do tych miast dołączył Wrocław.

Do tego pułapu zbliżają się Poznań, Białystok oraz Katowice.

Oznacza to, że od grudnia 2022 roku ceny wzrosły o 10 proc. w Warszawie, o 13 proc. w Katowicach i Krakowie, a także o 9 proc. w Rzeszowie.

Alternatywą dla drogich mieszkań pozostają domy za miastem.

- Pewną odpowiedzią na kłopot z cenami i z oferta w dużych miastach jest to co się dzieje w aglomeracjach, czyli w tych okolicach dużych miastach. Tam widzimy w lipcu mieliśmy boom na domy oferowane przez deweloperów. One są powierzchniowo większe, ale ich cena całkowita daje większe szanse i daje możliwości zakupu w ramach programu bezpieczny kredyt dwa proc. - przekazała Katarzyna Kuniewicz.

