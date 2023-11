Temat niedziel handlowych w ostatnim miesiącu roku od pewnego czasu stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez to, że gdybyśmy chcieli uparcie trzymać się kalendarza, to sklepy powinny być otwarte także w Wigilię! Sporo wskazuje na to, że Sejm postanowi inaczej.

Czy w Wigilię 2024 roku będzie niedziela handlowa? Niekoniecznie!

Projekt zmian nie pojawił się nagle, z dnia na dzień. Po raz pierwszy słyszeliśmy o nim już latem, kiedy to Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, stwierdził, że rząd dostrzega problem i pracuje nad jego rozwiązaniem.

Niestety, ale aż do wyborów parlamentarnych, nie wydarzyło się tutaj nic nowego. Skutkowało to ogromną niepewnością ze strony firm, które nie mogły np. odnieść się do wniosków urlopowych pracowników, bo nie wiedziały, w jakim kierunku pójdą ewentualne zmiany.

Dość niespodziewanie z pomocą pracownikom przyszła Polska 2050. Po wyborach nowa większość od razu pochyliła się nad kwestią niedziel handlowych w grudniu 2023 roku na Komisji Gospodarki i Rozwoju. Zapadły już nawet wstępne decyzje w tej sprawie!

Ile będzie niedziel handlowych w grudniu 2023?

Ugrupowanie tworzone przez Szymona Hołownię zaproponowało, by przesunąć niedzielę handlową, która ustawowo miała wypadać 24 grudnia. W głosowaniu komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele kilku różnych klubów parlamentarnych, poparła wprowadzenie niedziel handlowych 10 i 17 grudnia. 17 posłów zagłosowała "za", 8 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Co dalej z projektem? Teraz, z uwzględnieniem rekomendacji komisji, wniosek musi przegłosować Sejm. Mając na uwadze, że wniosek został zgłoszony przez Polskę 2050, czyli jedną z partii, która tworzy obecną większość parlamentarną, wydaje się, że jest to tylko formalność. Spodziewamy się, że parlament pochyli się nad projektem już jutro - we środę 29 listopada.

Czy przy okazji, jak sugerują niektórzy politycy, głosowane będzie zniesienie zakazu niedziel handlowych lub ich ograniczenie? Możliwe, że do tego dojdzie! O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

kjt/ Polsatnews.pl