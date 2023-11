Najdroższy cukier od 12 lat. A cena może jeszcze wzrosnąć

Cukier nie był tak drogi od 12 lat. Jego cena na całym świecie jest najwyższa od 2011 roku, z kolei rezerwy są najniższe od 14 lat. Wynika to ze zmian klimatycznych, które mają znaczny wpływ na uprawy rolne.

Podwyżki cen podstawowych produktów są najbardziej odczuwalne przez biedniejsze kraje i te, które dopiero się rozwijają. Aktualnie prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie produktów, których ceny nie wzrosły w ostatnich latach. Największe podwyżki obserwujemy w towarach spożywczych. Przykładowo ceny cukru na świecie są najwyższe od 12 lat.

W Nigerii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowano podwyżkę o ponad 50 proc. Dla wielu mieszkańców, dla których białe kryształy są tanim źródłem niezbędnych kalorii oznacza to ogromny problem.

Ponadto wzrosty kosztów paliwa, energii czy mąki sprawiają, że wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do zamknięcia swoich biznesów lub ograniczenia asortymentu, co przekłada się na niższe zyski. Tak jest w przypadku Ishaqa Abdulraheema. Jak podaje AP, nigeryjski piekarz był zmuszony do zmniejszenia produkcji pieczywa, z uwagi na bardzo wysokie koszty i malejącą sprzedaż.

Dlaczego cukier jest tak drogi?

Na inflację składa się wiele czynników w zależności od asortymentu i kraju pochodzenia danego produktu. Wspomniany cukier jest tak drogi, ponieważ go brakuje. Od 14 lat nie było tak ubogich rezerw tego towaru. Z czego to wnika? Ze zmian klimatycznych i długotrwałej suszy, która zniszczyła uprawy w Indiach i Tajlandii. Kraje te są jednymi z największych producentów cukru.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa przewiduje 2 proc. spadek światowej produkcji cukru w sezonie 2023-2024 w porównaniu z ubiegłym rokiem, co oznacza stratę ok. 3,8 mln ton.

Indie i Tajlandia mają także inne problemy. Mowa m.in. o słabnących uprawach ryżu czy zakazach handlu żywnością, które sprawiły, że ceny niektórych produktów bardzo podrożały. Wojna na Ukrainie i zmiany klimatyczne wywołane m.in. El Nino sprawiły, że zachwiało się bezpieczeństwo żywieniowe biedniejszych państw.

Zmiany klimatyczne wpływają na ceny produktów

El Nino jest naturalnym zjawiskiem, które zmienia globalne wzorce pogodowe i może powodować ekstremalne warunki pogodowe, od suszy, przez silne burze, gradobicia czy powodzie. Niekorzystne warunki pogodowe niszczą uprawy lub je ograniczają. W tym roku w Indiach sierpień był najbardziej suchym miesiącem od ponad stulecia, a zbiory w zachodnim stanie Maharasztra, które odpowiadają za ponad jedną trzecią produkcji trzciny cukrowej, zostały zahamowane w kluczowej fazie wegetacji.

Według Indyjskiego Stowarzyszenia Cukrowni, produkcja białych kryształów w ​​Indiach prawdopodobnie spadnie w tym roku o ok. 8 procent. Najbardziej zaludniony kraj jest także największym konsumentem cukru i obecnie ogranicza jego eksport, co przełoży się na ceny na świecie.

Wszystko to sprawia, że rezerwy cukru są najniższe od 2009 roku. Ponadto produkt jest coraz częściej wykorzystywany do produkcji biopaliw, takich jak etanol, co również poważnie nadwyręża zapasy.

ZOBACZ: Powodzie wywołane El Nino w Peru. Nie żyje 67 osób



ONZ ostrzega, że w najbliższych miesiącach ceny cukru pójdą jeszcze bardziej w górę. W tym roku w polskich sklepach już było drogo. W styczniu 2023 r. za kg cukru trzeba było zapłacić nawet 8 zł, a największe problemy z jego dostępnością wystąpiły w lipcu i sierpniu.

W porównaniu do poprzedniego roku cena cukru w styczniu 2023 r. była o blisko 200 proc. wyższa. Z kolei w październiku za cukier trzeba było płacić 41 proc. więcej, niż w zeszłym roku.