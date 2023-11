Rosjanie masowo atakują Ukrainę irańskimi dronami Shahed. Nalot rozpoczął się w nocy, zmuszając władze do uruchomienia alarmów przeciwlotniczych w większości ukraińskich obwodów. Służby odpowiedzialne za obronę stolicy potwierdzają, że rakiety lecą w stronę Kijowa. W mieście słychać silne eksplozje i odgłosy serii karabinowych. Mer miasta przekazał, że pojawiają się kolejne informacje o rannych.

Pierwsze informacje o rosyjskim nalocie pojawiły się w piątek późnym wieczorem. Niebezpiecznie - głównie we wschodnich regionach Ukrainy - jest do tej pory.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w kilku obwodach: kijowskim, czerkaskim, czernihowski, sumskim, charkowskim, połtawskim, dniepropetrowskim, mikołajowski, kirowogradzkim i chersońskim.

Ukraińskie wojsko informowało, że siły obrony powietrznej "pracują nad swoimi celami".

"W czasie trwania sygnału alarmu powietrznego przebywajcie w schronach i innych bezpiecznych miejscach. Zachowajcie ciszę informacyjną - nie nagrywajcie i nie zamieszczajcie w sieci pracy naszych obrońców" - zaapelowali wojskowi.

Rosyjski nalot na Ukrainę. Kijów broni się przed zmasowanym atakiem

Po kilku godzinach siły odpowiedzialne za obronę stolicy, potwierdziły, że rosyjskie dorny bojowe lecą w stronę Kijowa.

"Duża liczba wrogich maszyn bezzałogowych wkracza do Kijowa z różnych kierunków. Namawiamy do pozostania w schronach do czasu wyłączenia alarmu" - przekazał szef kijowskiej administracji wojskowej Serhij Popko.

Około godziny 5 rano (4 czasu polskiego) mer miasta Witalij Kliczko informował, że w Kijowie słychać silne eksplozje. Podobne doniesienia docierały do mediów także od mieszkańców. Po pewnym czasie Kliczko przekazał, że do stolicy zmierza kolejna grupa wrogich Shahedów.

"W Kijowie słychać eksplozje, obrona powietrzna działa. Mieszkańców wzywa się do pozostania w schroniskach" - czytamy w komunikacie kijowskich służb.

Rosyjski atak na Kijów. Są ranni i zniszczone budynki

Przed godz. 6 rano (5 czasu polskiego) mer Kijowa napisał w mediach społecznościowych, że w rejonie peczerskim w Kijowie znaleziono szczątki zestrzelonego statku powietrznego. "Wszystkie służby są już na miejscu. W stołecznym rejonie sołomijskim ekipy karetek udały się na wezwanie" - informował Kliczko.

Jak się okazało, w rejonie sołomijskim wybuchł pożar w budynku mieszkalnym. Ranne zostało 11-letnie dziecko, któremu lekarze udzielili pomocy na miejscu.

"Drugie piętro pięciopiętrowego budynku w budynku mieszkalnym w rejonie sołomijskim zostało zniszczone przez szczątki wrogiego drona. Ratownicy wyciągają spod gruzów dwie kobiety" - przekazał burmistrz.

Do podobnego zdarzenia doszło także w rejonie dniprowskim w Kijowie, gdzie wrak zestrzelonej rosyjskiej maszyny spadł na wielopiętrowy budynek. "Na miejscu są ratownicy i medycy" - napisał Kliczko.

W Kijowie wciąż jest niebezpiecznie. Siły Zbrojne Ukrainy po godz. 7 (6 czasu polskiego) informowały, że z kierunku północno-wschodniego w kierunku Kijowa zbliża się kilka grup wrogich dronów.