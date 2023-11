Szef dowództwa logistycznego NATO gen. Alexander Sollfrank w czwartkowej rozmowie z agencją Reuters powiedział, że kraje Sojuszu powinny stworzyć wojskowy odpowiednik strefy Schengen. Miałoby to pomóc w przemieszczaniu się sprzętu wojskowego i ułatwić logistykę podczas ewentualnej wojny z Rosją.

Wyraził obawy, że zbyt duża biurokracja w Europie utrudniłaby przemieszczanie się wojsk. Jego zdaniem, mogłoby to spowodować poważne opóźnienia w przypadku wybuchu konfliktu z Rosją.

- Kończy nam się czas. To, czego nie zrobimy w czasie pokoju, nie będzie gotowe w przypadku kryzysu lub wojny - mówił. - Musimy wyprzedzić konkurencję. Musimy dobrze przygotować nasze działania - podkreślił.

NATO chce wojskowej strefy Schengen. Kreml reaguje

W piątek rzecznik Kremla oświadczył, że pomysł prowadzi do zwiększenia napięcia między Rosją a innymi krajami. Dimitrij Pieskow zapowiedział reakcję z strony Kremla, jeżeli propozycja stanie się rzeczywistością.

- To NATO stale zmierza ze swoją infrastrukturą wojskową w stronę naszej granicy, my nie zmierzamy w stronę infrastruktury NATO. NATO zmierza i to nie może nie budzić naszego niepokoju i nie może nie prowadzić do podjęcia działań odwetowych w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa - powiedział dziennikarzom Pieskow cytowany przez Ria Novosti.

- Sojusz zawsze uważał nasz kraj za tzw. wroga warunkowego, teraz otwarcie uważa nasz kraj za oczywistego wroga, ale to nic innego jak eskalacja napięcia w Europie, co może mieć swoje konsekwencje – dodał.

