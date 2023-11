Krym okupowany od 2014 roku z terytorium Rosji łączy kolejowo-drogowy most nad Cieśniną Kerczeńską łączącą morza Azowskie i Czarne. Przeprawa - po agresji Kremla na Ukrainę - była już celem ataków wojsk Kijowa, bo jest jedynym takim połączeniem z półwyspem. W październiku 2022 roku zdarzyło się nawet, iż konstrukcja częściowo została zniszczona.

Z tego względu Władimir Putin i moskiewskie elity mają świadomość, że liczący 18 kilometrów most jest ciągle zagrożony. Pojawił się więc pomysł, by pod cieśniną zbudować podwodny tunel. Byłaby to alternatywa dla drogi i torów przebiegających nad taflą wody. Do szczegółów sprawy dotarł "Washington Post".

Tunel na Krym pod morską cieśniną? Amerykanie mają wątpliwości

O tunelu rozmawiali rosyjscy oraz chińscy biznesmeni powiązani z państwowymi władzami, a ich dysputy - chociaż próbowano utrzymać je w ścisłej tajemnicy - przechwyciły ukraińskie służby bezpieczeństwa. Samo podjęcie tematu, według gazety, świadczy o sporej determinacji Kremla, by za wszelką cenę utrzymać kontrolę nad Krymem.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski o "likwidacji" Władimira Putina. Ostra reakcja na Kremlu

Amerykańscy eksperci mają jednak wątpliwości, czy plan może się powieść. Jak przypominają, podczas prac o tak wielkiej skali napotkano by na sporo trudności. Przekopywanie się pod cieśniną potrwałoby latami, kosztowało miliardy dolarów, a do tego toczyłoby się w strefie objętej wojną, co stwarza zagrożenie atakami rakietowymi. Nie stwierdzili jednak, że budowa jest niemożliwa.

Na łamach "Washington Post" czytamy ponadto, że inwestycja byłaby ryzykowna dla Chin, jeśli zdecydowałyby się w niej uczestniczyć. Pekin nigdy oficjalnie nie uznał aneksji półwyspu należącego zgodnie z prawem do Ukrainy. Chińskie przedsiębiorstwa rykoszetem mogłyby paść ofiarą sankcji, jakie USA oraz Unia Europejska nałożyłyby na Rosję za budowę tunelu.

Chińczycy chcą poufności. I bycia współwłaścicielem tunelu

Mimo ryzyka chęć do uczestnictwa w projekcie miało zadeklarować jedno z największych przedsiębiorstw budowlanych Państwa Środka, co wynika z przechwyconych maili. W krymskim Sewastopolu powstało już nawet chińsko-rosyjskie konsorcjum firm, mające odpowiadać za budowę tunelu.

Z wiadomości, które wpadły w ręce Ukraińców, wynika ponadto, że podziemna trasa służyłaby i pojazdom drogowym, i pociągom. Chińczycy mają ponadto prosić Rosjan o zachowanie "pełnej poufności", która objawiałaby się nawet podmienianiem prawdziwych nazw firm w umowach na te wymyślone. Niewykluczone też, iż będą chcieli stać się właścicielem przynajmniej części tunelu.

ZOBACZ: Wybory w Rosji. Igor Girkin chce konkurować z Władimirem Putinem

Amerykańska gazeta skontaktowała się z przedstawicielem wspomnianego konsorcjum, jednak ten odmówił rozmowy. Tak samo zachował się rosyjski biznesmen Władimir Kałużny, również zaangażowany w projekt.

"Washington Post" przypomina, że budowa tunelu na Krym byłaby przedsięwzięciem porównywalnym z tunelem powstającym między Danią a Niemcami. Ten drugi powstaje od ośmiu lat, koszt budowy szacuje się na niemal dziewięć miliardów dolarów, a ukończony zostanie pod koniec tej dekady.

WIDEO: Bikorn Napoleona wystawiony na aukcję. "To niemal cud" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ac/Polsatnews.pl