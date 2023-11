Projekt Agientstwo poinformował, że Władimir Putin ułaskawił w zeszłym tygodniu co najmniej 17 osób skazanych w Rosji za zabójstwo. We wszystkich przypadkach miało to związek z wysyłaniem więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Wcześniej media informowały o zwolnieniu z więzienia Władisława Kaniusa, który brutalnie zamordował swoją partnerkę.