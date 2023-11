Ukraińscy dziennikarze śledczy przeanalizowali przepływy finansowe między Rosją a krajami deklarującymi sankcje gospodarcze przeciwko Kremlowi. Ustalenia opublikował portal Ukraińska Prawda.

Dziennikarze projektu Trap Aggressor zbadali próbki rosyjskiego obuwia znalezione na polu bitwy. Po zidentyfikowania producenta butów przeanalizowane bazy z danymi handlowymi, co pozwoliło dotrzeć do listy zakupów tych firm w Unii Europejskiej.

Kupowali w Unii Europejskiej kleje, gumy i skóry

Okazuje się, że czterej producenci obuwia dla rosyjskiej armii - Donobuv, Faraday, Iskoj i Unichel - zakupili od firm z Unii Europejskiej towary za ponad 4 mln dolarów. Zakupy objęły m.in. skóry, kleje i części zamienne do maszyn obuwniczych.

Do największych dostawców towarów do Rosji należą m.in. włoska firma Conceria Cervinia Spa, białorusko-niemiecka spółka Belintertrans Germany Gmbh oraz niemiecka firma Neuhaus Gmbh.

Dziennikarze wskazują jednocześnie, że produkty potrzebne do tworzenia obuwia (podeszwy, skóra, guma) nie są objęte unijnym embargo, ponieważ nie są to towary bezpośrednio wykorzystywane do prowadzenia inwazji na Ukrainę. Po rosyjskiej agresji Unia Europejska wprowadziła zakaz sprzedaży do Rosji m.in. uzbrojenia.

Autorzy raportu poprosili firmy o komentarz w sprawie handlu z Rosją, jednak nie otrzymali odpowiedzi.

