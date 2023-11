33-letnia artystka Aleksandra Skoczylenko, która umieszczała antywojenne kartki krytykujące władze została skazana przez sąd w Rosji na siedem lat kolonii karnej.

Artystka została zatrzymana w kwietniu zeszłego roku. Oskarżono ją o rozpowszechnianie "fake newsów" na temat armii rosyjskiej, czemu zaprzeczyła - przekazał portal CNN.

W czwartek, przed ogłoszeniem wyroku, Skoczylenko powiedziała sędziemu, że jakąkolwiek decyzje podejmie, przejdzie do historii. "Wysoki sądzie, to jest wyjątkowa okazja, by pokazać społeczeństwu przykład swoim wyrokiem" – oświadczyła.

Siedem lat kolonii dla rosyjskiej artystki. "Ewidentnie niesprawiedliwy wyrok"

U Skoczylenko, która przebywa w areszcie już od półtora roku, zdiagnozowano kilka chorób. Jej adwokaci ostrzegali, że niemożność uzyskania wykwalifikowanej opieki medycznej wiąże się z zagrożeniem dla życia artystki.

Dyrektor Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową Marie Struthers skrytykowała decyzję sądu. W oświadczeniu potępiła "ewidentnie niesprawiedliwy wyrok".

Dyrektorka podkreśliła, że artystka została "arbitralnie pozbawiona wolności i przetrzymywana przez 19 miesięcy". Jak dodała, Skoczylenko prostu próbowała ujawnić rosyjską agresję przeciwko narodowi ukraińskiemu.

"Jej prześladowania stały się synonimem absurdalnie okrutnego ucisku, z jakim spotykają się Rosjanie otwarcie sprzeciwiający się zbrodniczej wojnie w ich kraju" - podsumowała dyrektorka.

mbl/Polsatnews.pl