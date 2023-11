Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że każda ze szczepionek miała potwierdzone niepożądane działanie, ale najnowsza aktualizacja dotyczy preparatu Vaxzevria, który wcześniej nazywał się AstraZeneca. Do zaobserwowanych podczas badań klinicznych odczynów poszczepiennych dodano żylną chorobę zakrzepowo-zatorową.

Rzecznik wznawia więc postępowanie w sprawach o odszkodowanie z ze środków Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w sprawach związanych z tą chorobą. Zespół medyczny będzie musiał ponownie ocenić ponownie wszystkie przypadki.

Wnioski wciąż mogą zgłosić też osoby, które cierpiały na tę chorobę po przyjęciu preparatu, a dotychczas tego nie zrobiły.

- Zachęcamy wszystkich, którzy po szczepieniu szczepionką Vaxzevria / AstraZeneca doznali żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, co skutkowało pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni, by złożyli do nas wniosek o przyznanie odszkodowania - zaapelował Rzecznik.

Odszkodowanie za NOP-y

Jak wynika z informacji umieszczonych na rządowej stronie, złożenie wniosku dotyczącego omawianego schorzenia po szczepionce Vaxzevria będzie możliwe do 21 września 2024 roku.

Cały czas wnioski można składać w sprawie pozostałych schorzeń na liście działań niepożądanych tego produktu, na której znajdują się: zakrzepica naczyń żylnych mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, parestezje, niedoczulica, szumy uszne oraz zapalenie naczyń skóry.

Ogółem w 2022 roku i pierwszym półroczu 2023 roku Rzecznik Praw Pacjenta wydał 223 decyzje przyznające łącznie 4,5 mln zł odszkodowań w związku z wykonanymi szczepieniami przeciw COVID-19.