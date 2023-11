Co prawda stan pandemii został oficjalnie zakończony w maju, jednak Covid nie zniknął. Odnotowujemy coraz więcej przypadków zakażenia koronawirusem. Z czego to wynika? Czy czeka nas kolejna fala? O przyczynach zachrowań, a także o tym jak chronić się przed grypą i Covidem mówił w Polsat News Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka.

Według danych 7 listopada było 1642 potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa. W stosunku do innych dni, jest to ogromny wzrost, z czego może wynikać? - Od września zaczął się sezon wirusowy związanych z pogodą, z obniżoną odpornością i on będzie trwał przez okres jesienno-zimowy - wyjaśnił na antenie Polsat News Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka.

Dodał, że w tej chwili mamy do czynienia z główną mutacją, czyli omikronem, ale nie odnotowuje się ciężkich przebiegów choroby. W szpitalach także nie ma gwałtownych wzrostów osób wymagających hospitalizacji, jednak mimo to w obecnym sezonie wirusowym należy stosować zasady, które chronią nas przed zakażeniem.

- Tak podstawowe rzeczy jak dystans, dezynfekcja, maseczka w 100 proc. nas nie uchronią, ale pozwolą zmniejszyć ryzyko zakażenia - przypomniał.

Główny Inspektor Sanitarny mówił także o podejmowaniu przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji. W przypadku, kiedy okaże się, że zachorowaliśmy należy natychmiast udać się do lekarza i w żadnych wypadku nie chodzić do pracy, ponieważ istnieje spore ryzyko zakażenia naszych współpracowników. Dodał, że w przypadku pozytywnego wyniku na teście, należy również wstrzymać się z wysyłaniem dzieci do szkół czy przedszkoli, a także z odwiedzaniem osób starszych, które mogą mieć słabszy układ odpornościowy.

Nie tylko covid i grypa

- W nadzorze epidemiologicznym w programie Sentinel staramy się badać z czym mamy do czynienia. Jeśli mówimy o wirusach, które powodują różnego rodzaju zakażenia dróg oddechowych to jest ich ponad 200. My skupiamy się na covidzie, grypie typu A i B, RSV ewentualnie adenowirusie - powiedział Saczka.

Przyznał, że w programie od września pobrano 166 próbek od pacjentów, z czego 66 było pozytywnych i aż 62 dotyczyły koronawirusa, co pokazuje nasilające się zachorowania.

- W jednym przypadku zarejestrowaliśmy podwójne zakażenie, covidem i grypą, więc to nie jest tak, że możemy się zarazić tylko jednym wirusem - przypomniał Saczka.

Sposoby na zminimalizowanie ryzyka zakażenia

Ekspert podkreślał, że w sezonie zachorowań należy unikać dużych skupisk ludzi, gdzie wirus rozprzestrzenia się w łatwy sposób. Dodał, że mimo niesprzyjającej pogody trzeba pamiętać o wietrzeniu pomieszczeń i otwieraniu okien. Przypomniał także, że skutecznym sposobem na ochronę przed zakażeniem są szczepionki.

- Szczepienia są tak naprawdę jedynym antidotum, które skutecznie chroni nas przed ciężkim przebiegiem choroby - stwierdził

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka. Dodał, że szczepionki są cały czas dostępne, a kilka dni temu została zatwierdzona najnowsza wersja szczepionki, która już wkrótce trafi do Polski.