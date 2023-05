- Wdrażamy dzisiaj to, co zapowiedzieliśmy. To, co obiecaliśmy: darmową, dobrowolną szczepionkę na raka szyjki macicy, szczepionkę HPV - oznajmił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg.

- Wdrażamy to teraz, ponieważ dla nas zdrowie nie jest i nie może być towarem. Zdrowie jest wartością bezcenną.



Premier podkreślił, że program szczepień to "to wielka nadzieja i szansa na to, że kolejne pokolenia Polek nie będą już musiały walczyć z rakiem szyjki macicy".

Darmowe szczepienia przeciwko HPV

Minister zdrowia wskazał, że szczepienia będą dostępne zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Otrzymają oni dostęp do wszystkich szczepień przeciw HPV dostępnych na rynku.



- Nasze szczepienia będą skierowane systematycznie do grup młodych chłopców i dziewczynek. Zaczniemy od rocznika 2010 i 2011 - poinformował Adam Niedzielski.

Skorzystać z darmowego szczepienia będzie można od 1 czerwca, ale zapisy ruszają w sobotę, 27 maja o godzinie 7:00. Można zapisać się w przychodni, telefonicznie, dzwoniąc pod numer 989 lub za pomocą internetowego konta pacjenta.

Kampania informacyjna

Minister zdrowia zapowiedział, że od jutra rusza kampania informacyjna. Ministerstwo opublikowało już spot promujący szczepienia.

Od 1 czerwca można bezpłatnie zaszczepić przeciw HPV dzieci 👫12 i 13-letnie. Umów wizytę:

✅w przychodni #POZ

✅przez e-rejestrację

✅przez infolinię: 989

HPV odpowiada za wiele typów nowotworów u kobiet i mężczyzn.

Szczegóły: 👇https://t.co/PfoFGTSGrX pic.twitter.com/nOHEj3jSpt — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 26, 2023



- Uruchamiamy również specjalny serwis - stronę, która będzie informowała o punktach, w których można wykonać szczepienia. Na tę chwilę w kraju jest ich ponad 1300 - powiedział szef resortu zdrowia.



Informacje o szczepieniach można znaleźć TUTAJ.



- To wspaniały dzień z punktu widzenia prewencji nowotworowej. Dzisiaj dołączamy do najlepszych - do tej grupy państw, która już od wielu lat prowadzi kampanie, szczepienia, którym udało się w znacznym stopniu zredukować skalę zachorowań - stwierdził Niedzielski.

Wirus HPV

Wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, odpowiada za ponad 90 proc. wszystkich nowotworów szyjki macicy u kobiet. Wywołuje również nowotwory narządów płciowych u mężczyzn, jak również odpowiada za część nowotworów głowy i szyi, m.in. jamy ustnej i krtani.



Szczepionka przeciwko HPV jest bardzo skuteczna. Została wprowadzona na rynek w 2006 roku. Rok później już pierwsze kraje zaczęły wprowadzać powszechne szczepienia przeciwko HPV.

Koronnym przykładem jest Australia, która od 2007 roku prowadzi powszechne szczepienia dzieci przeciwko HPV. W tym kraju przypadki zachorowań na raka szyjki macicy zredukowano o 90 proc. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i Szwecji.



- O skuteczności tej szczepionki świadczą kraje, gdzie od wielu lat cała populacja objęta jest szczepieniem - mówi lek. Maciej Szczukocki, specjalista pediatrii - Tam nowotwory szyjki macicy zredukowały się do tak niskiego poziomu, że lekarze zajmujący się ginekologia onkologiczna, chcący nauczyć się operowania zaawansowanych nowotworów szyjki macicy, muszą przyjeżdżać do krajów, w których tego programu nie ma, w tym również w tym do Polski.

Rak szyjki macicy

Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził powszechne szczepienia przeciwko HPV. Lekarze domagali, żeby uruchomić kampanię informacyjną promującą szczepienia.



- Korzyść z tego szczepienia przychodzi po latach, bo jest to nowotwór związany stricte z grupą dorosłych. Trzeba pamiętać, ze rak szyjki macicy jest w skali świata drugim najczęstszym nowotworem w grupie młodszych kobiet młodszych - podkreśla Bartłomiej Gieroń, ginekolog-położnik. - Ważne, by zaszczepić przed pierwszą inicjacją seksualną. Kluczowa jest ochrona przed wirusami na tym etapie.

ZOBACZ: Naukowcy tworzą urządzenie do monitorowania nowotworów w czasie rzeczywistym



Lekarze apelują, by skorzystać z tych szczepień. W Australii, która jako pierwsza wprowadziła powszechny program powszechnych szczepień przeciwko HPV, na 100 tys. kobiet zapadalność na nowotwór szyjki macicy odnotowuje się u mniej niż 6 pań. W Polsce takich przypadków jest ponad 46. Rocznie w Polsce 3,5 tys. kobiet słyszy diagnozę: nowotwór szyjki macicy. Połowa z nich umiera.

