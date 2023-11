Geoffrey Holt należał do niepozornych mieszkańców Hinsdale w stanie New Hampshire. Associated Press opisuje, że sąsiedzi widywali go zwykle w podniszczonych ubraniach, jeżdżącego swoją kosiarką, na zakupach w lokalnym sklepie lub siedzącego i czytającego gazetę.

ZOBACZ: USA: Tradycja trwa. Prezydent ułaskawił indyki

W ostatnich latach Mieszkaniec Hinsdale utrzymywał się głównie z prac dorywczych i rzadko wyjeżdżał ze swojej miejscowości. Nie miał samochodu, chociaż czasami udzielał lekcji jazdy uczniom. Mieszkał w jednym z tzw. przenośnych domów, które przypominają duże przyczepy kempingowe. W środku poza łóżkiem prawie nie było mebli.

Ogromny dar w testamencie

Agencja Associated Press wskazała, Geoffrey Holt umarł w czerwcu, ale we wrześniu mieszkańcy Hinsdale dowiedzieli się o czymś, co ich zszokowało. Mężczyzna pozostawił po sobie testament, z którego wynikało, że był milionerem, a całą fortunę zostawił lokalnej społeczności liczącej ok. 4 200 osób. Przekazał 3,8 mln dolarów do wykorzystania na edukację, ochronę zdrowia, rekreację i kulturę.

- Nie wiem, czy ktokolwiek podejrzewał, że odniósł taki sukces - powiedział AP Steve Dorio, przewodniczący miejscowej rady miejskiej. Geoffreya Holta znał z widzenia.

- Wiem, że nie miał zbyt wielu krewnych, ale zostawienie tej fortuny miastu, w którym mieszkał... To ogromny dar - powiedział.

Wśród mieszkańców pojawiły się różne pomysły jak spożytkować zapisaną fortunę. Wśród propozycji pojawiły się pomysły odnowienia zegara na budynku ratuszu, odnowienia budynków, czy stworzenia kursu na prawo jazdy online.

Pieniądze z odsetek po około 150 tys. dolarów rocznie będą przekazywane w grantach przez fundację New Hampshire Charitable Foundation.

Kolekcjonował modele, uczył się o inwestowaniu

Przedstawicielka miasta Kathryn Lynch zapewniła, że pieniądze będą wydawane roztropnie, czyli tak jak robił to Holt. Geoffrey Holt umarł w wieku 82 lat. O tym, że jest bogaty powiedział swojemu przyjacielowi Edwinowi Smithowi na kilka lat przed śmiercią. Prywatnie kolekcjonował modele samochodów i pociągów, książki historyczne i uwielbiał muzykę poważną, przede wszystkim Händla i Mozarta.

Smith wiedział również, że przed laty Geoffrey Holt był menedżerem produkcji w młynie zbożowym w pobliskiej miejscowości Battleboro. W wolnych chwilach Holt przesiadywał nad strumykiem i uczył się o inwestowaniu. W końcu przyznał się przed Edwinem Smithem, że jego inwestycje radzą sobie lepiej, niż się spodziewał, ale nie wie co zrobić z pieniędzmi. Przyjaciel miał mu poradzić, by ten pamiętał o miasteczku.

Siostra G. Holta: Nie chciał, żeby ktoś zauważył

AP dotarła do siostry zmarłego 81-letniej Alison Holt, która przyznała, że wiedziała o inwestycjach brata. Oszczędność i inwestowanie były istotne również dla ich ojca, który był profesorem na uniwersytecie American International College.

- Geoffrey miał problemy z nauką. Miał dysleksję - powiedziała.

- Był bardzo inteligentny pod pewnymi względami. Jeśli chodzi o pisanie lub ortografię, był przegrany. A mój ojciec był profesorem. Myślę więc, że Geoff czuł, że rozczarowuje mojego tatę - powiedziała.

Kobieta powiedziała, że Geoffrey Holt nie potrzebował wiele, żeby być szczęśliwym i prawdopodobnie bał się przeprowadzić. Kiedyś odmówił nawet awansu w pracy, bo musiałby zmienić miejsce zamieszkania.

- Zawsze powtarzał mi, że jego głównym celem w życiu było upewnienie się, że nikt niczego nie zauważy - powiedziała.

Źródło: Associated Press

WIDEO: Sudan Płd. zmaga się z kryzysem humanitarnym. 2,10 zł może zapobiec śmierci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo// Polsatnews.pl