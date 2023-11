71-letni Rich Moore z Pagosa Springs w Kolorado zmarł z powodu hipotermii podczas sierpniowej wędrówki w górach San Juan na południu stanu - pisze "Guardian".

Moore i Finney wyruszyli w góry 19 sierpnia, jednak nie wrócili do domu. Wielodniowe poszukiwania nie przyniosły efektów.

30 października na szlaku znaleziono ciało turysty. Jak relacjonował świadek, pies czuwał przy swoim opiekunie.

Jak podaje "Guardian", suczka straciła około połowy masy ciała.

USA. Pies przeżył wiele tygodni w górach

- Finney ma się dobrze - powiedziała w czwartek agencji Associated Press żona Moore'a, Dana Holby. - Odzyskała prawie całą swoją wagę, a jej siła jest prawie taka sama jak wcześniej. Jest cudownym psem - stwierdziła kobieta.

Jak dodała, suczka jest bardzo przywiązana i nie spuszcza opiekunki z oczu.

- Wiem, że była z Richem do samego końca i w jakiś sposób powinno to być pocieszające. Nie wiem, jak to zrobiła, ale była tam, kiedy jej potrzebował - powiedziała Holby.

