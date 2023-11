W Glendale w stanie Wisconsin policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież auta dzięki golfiście, który zatrzasnął go w popularnym "toi toiu". Mężczyzna zauważył, że uciekinier schował się w przenośnej toalecie i nie zastanawiając się długo, przewrócił ją na drzwi, uniemożliwiając mu wyjście na zewnątrz. Po jakimś czasie na miejsce przybyli funkcjonariusze i aresztowali zbiega.

Uciekał przed policją. Schował się w przenośnej toalecie

Policjanci z Glendale prowadzili pościg za skradzionym samochodem, który mknął po drodze międzystanowej nr 43. Gdy funkcjonariusze próbowali zatrzymać auto za pomocą kolczatki, doszło do wypadku. Pojazd zderzył się z dwoma nadjeżdżającymi z naprzeciwka samochodami, staranował pachołki drogowe, by ostatecznie zatrzymać się na barierce ochronnej.

Ze środka wyskoczyło czterech pasażerów, którzy natychmiast rzucili się do ucieczki. Jedną osobę policjanci zatrzymali na miejscu. Drugi podejrzany został odnaleziony na pobliskim polu golfowym w przewróconej toalecie przenośnej.

Golfista uwięził uciekiniera. Przewrócił toaletę, w której schował się zbieg

Jak się później okazało, uciekinier został zauważony przez grupę golfistów, gdy chował się w postawionym na polu popularnym "toi toiu". Widząc to, jeden z golfistów postanowił go tam uwięzić. Natychmiast podbiegł do toalety i przewrócił ją w taki sposób, że upadła na drzwi, uniemożliwiając mężczyźnie wyjście na zewnątrz.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, usłyszeli dobiegające z wnętrza przenośnej toalety prośby o pomoc. Na nagraniu z policyjnej kamery widać, jak mundurowi obracają toaletę i nakazują uciekinierowi wyczołgać się z niej. Po ujęciu zbiega jeden z oficerów nie ukrywa rozbawienia sytuacją.

Do śmiechu nie było za to podejrzanemu, który był wyraźnie zdegustowany sytuacją, w której się znalazł. Na udostępnionym przez policję nagraniu słychać m.in. jak narzeka na to, że jest cały pokryty fekaliami.



Dwóch pozostałych pasażerów samochodu nie udało się złapać. Kierowcy pojazdów uczestniczących w wypadku trafili do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi ich życiu.