- Znając Andrzeja Dudę i według mojej wiedzy, prezydent nie będzie blokował projektu ustawy o refundacji in vitro - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. W środę w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie. Jeśli projekt przejdzie, trafi na biurko prezydenta.

W ubiegłej kadencji Sejmu złożony został obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro. W środę odbędzie się pierwsze czytanie. Szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek był pytany w "Gościu Wydarzeń", czy - jeśli projekt przejdzie - prezydent podpisze taką ustawę.

Do Sejmu wraca projekt z in vitro. Prezydent ma być "za"

Doradca prezydenta wyjaśnił, że - zgodnie z jego wiedzą - prezydent rozumie problem i będzie za refundacją.

- Znając prezydenta Dudę, według mojej wiedzy, nie będzie on blokował takiego projektu, ale oczywiście musi zobaczyć ostateczną wersję na biurku. Co do samej zasady - nie będzie tego blokował - tłumaczył.

W umowie koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy zapisano wsparcie dla par planujących rodzicielstwo, poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, co ma być zapewnione przez państwo.

Marcin Mastalerek zaapelował, by "parlamentarzyści spokojnie o tym rozmawiali". - To jest bardzo delikatna sprawa dotycząca dzieci, jest wiele osób, które marzą, żeby mieć dzieci i nie mogą ich mieć. Ja jestem za tym, żeby absolutnie państwo pomagało - w sprawach in vitro i innymi metodami - powiedział.

PiS nie chciał odmrozić projektu prezydenta

Prowadzący Bogdan Rymanowski w dalszej części zapytał Mastalerka, czy prezydent złoży ponownie w obecnym Sejmie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny. Przewiduje on wprowadzenie przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży, jeśli u płodu zdiagnozowano tzw. wady letalne.

Projekt, złożony w październiku w 2020 r. przez trzy lata nie został poddany pod obrady Sejmu.

- Nie sądzę, że pan prezydent będzie chciał jeszcze raz składać projekt po tym, jak trzy lata leżał w zamrażarce. Kto inny może sobie ten projekt złożyć - odpowiedział.

Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku wydał wyrok w sprawie przesłanek dopuszczających aborcję. Orzekł, że niekonstytucyjna jest przesłanka dopuszczająca aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Ta decyzja wywołała masowe protesty.