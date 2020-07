Agata Duda zabrała głos. "Zwracam się do was jako żona Andrzeja"

- Zwracam się do was nie jako prezydentowa, ale jako żona Andrzeja. Chciałabym państwu z całego serca podziękować, za to niezwykle wsparcie, które dajecie mężowi. Dziękuję za każdy uśmiech, za dobre słowo, za każde uściśnięcie dłoni. Nawet nie wiedzą państwo, jak to jest dla niego ważne - powiedziała w piątek na wiecu w Rzeszowie Agata Kornhauser-Duda.