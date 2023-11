Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050, która - według medialnych doniesień - ma objąć resort środowiska, nie wiedziała, ile jest parków narodowych w Polsce. Po kilku godzinach polityk odniosła się do sprawy w serwisie X, gdzie próbowała zbagatelizować całą sprawę.

"Ile jest parków narodowych? Za mało! Nie wstaję rano i ich nie liczę, ale 1,1 proc. Polski objęta parkami narodowymi, przy średniej unijnej powyżej 3 proc., to porażka. Najwyższa pora to zmienić: stworzyć nowe parki i zwiększyć te istniejące. Zrobimy to niezależnie od tego, kto będzie Ministrem Klimatu i Środowiska - napisała Paulina Hennig-Kloska w mediach społecznościowych.

Hennig-Kloska nie wiedziała, ile jest parków narodowych

Posłanka Polski 2050, typowana na minister klimatu w nowym rządzie, w swoim wpisie odniosła się do wtorkowej rozmowy w RMF FM.

Polityk została zapytana przez prowadzącego, chcącego sprawdzić jej wiedzę, ile jest w Polsce parków narodowych.



- Tam kilka, osiem, dziewięć. Nie będzie mnie pan teraz przepytywał – odparła Hennig-Kloska. Okazało się, że jest w błędzie - prowadzący wyjaśnił, że prawidłowa odpowiedź to 23.

Doniesienia o resorcie klimatu. Hennig-Kloska może go objąć

Paulina Hennig-Kloska w ubiegłym tygodniu odniosła się do kwestii objęcia teki ministra klimatu w "Graffiti" w Polsat News. Posłanka Polski 2050 stwierdziła wówczas, że "to są decyzje, które jeszcze nie zapadły, bo żadne personalne decyzje nie zapadły".

ZOBACZ: Paulina Hennig-Kloska o doniesieniach na temat objęcia teki minister klimatu

Przyznała jednak, że "z dużym prawdopodobieństwem" resort środowiska przypadnie właśnie Polsce 2050. - Od początku o ten resort zabiegamy. Polska 2050 powstała m.in. po to, żeby Polska była bardziej zielona i żeby ta transformacja energetyczna, o której mówiliśmy przez lata, w końcu się dokonała - powiedziała.