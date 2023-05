- To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka - powiedziała z sejmowej mównicy posłanka PiS Barbara Bartuś podczas debaty o sytuacji kobiet w Polsce. Jej wypowiedź spotkała się ze sprzeciwem opozycji. Lewica zapowiada wniosek o ukaranie parlamentarzystki do komisji etyki.

Sytuacja kobiet w Polsce była tematem czwartkowej informacji bieżącej w Sejmie. Wnioskował o nią klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Głos w dyskusji zabrało kilkudziesięciu posłów, jednak najwięcej emocji wzbudziła wypowiedź posłanki PiS Barbary Bartuś.

Kontrowersyjna wypowiedź posłanki PiS o in vitro

- Totalna opozycja próbuje zrobić z kobiet osoby niepełnosprawne, które nic nie potrafią i wszystko trzeba im załatwić. Walkę o prawa kobiet ograniczacie do walki o antykoncepcję, o prawo do aborcji, czyli prawo do zabijania dzieci, które już się poczęły, i krzyczycie jednocześnie, że tak mało dzieci się rodzi - stwierdziła polityk z klubu partii rządzącej.

Następnie przeszła do kwestii metody zapłodnienia in vitro. - To nie jest metoda walki z bezpłodnością to jest produkcja człowieka - stwierdziła Bartuś.

Wniosek do komisji etyki. "Słyszymy antynaukowe, absurdalne wypowiedzi"

Słowa posłanki PiS wywołały sprzeciw w sejmowych ławach opozycji. Posłowie i posłanki tam zasiadający oburzyli się, słysząc słowa Bartuś i nazywają je skandalicznymi.



- Cały czas słyszymy antynaukowe, absurdalne wypowiedzi, które są szkodliwe dla Polek i Polaków - skomentowała Wanda Nowicka z Nowej Lewicy.



- Składamy wniosek do komisji etyki na posłankę Barbarę Bartoś za jej skandaliczne słowa na temat metody in vitro - zapowiedziała posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pokazując przed kamerami stosowny dokument.

