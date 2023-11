Zapowiadany napływ chłodu nad Polskę trwa w najlepsze. Sporo wskazuje na to, że to właśnie środa będzie jednym z najchłodniejszych dni w tym tygodniu. Co warto podkreślić, przymrozki obejmą swoim zasięgiem praktycznie cały kraj, od morza, aż po góry.

W środę rano nad całą Polską spodziewamy się przymrozków. Zadziała tu bardzo prosta zasada: im dalej na południe, tym będzie cieplej, jednak nigdzie nie spodziewamy się dodatnich wskazań na termometrach. "Polskim biegunem zimna” zostaną Mazury i Warmia, ze szczególnym wskazaniem na okolice Olsztyna - tam przy gruncie nawet -7 st. C.



W całym pasie centralnym od -5 do -3 st. C, a na południu w okolicach Bramy Morawskiej maksymalnie jeden stopień poniżej zera. W górach będzie można poczuć już nadchodzącą zimę. W Tatrach i Karkonoszach nawet -9 st. C.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Nad większością kraju spodziewamy się pięknego, słonecznego poranka. Jest niemal pewne, że chmury nie zdominują praktycznie całej Polski północnej i centralnej, choć istnieje pewne ryzyko, że nieco popada na Pomorzu Gdańskim, co dobrze obrazuje też powyższa mapa.

Na południu, w pasie od Zielonej Góry, przez Kalisz, Kielce, aż po Lublin na niebie rządzić będą chmury, z których może odrobinę poprószyć. Najwięcej białego puchu spadnie w górach w województwach dolnośląskim i opolskim. Śnieg da się też we znaki w paśmie Karpat, jednak tam popada nieco słabiej.

Jaka pogoda w środę, 22 listopada 2023, w południe?

Pogodę nad całą Polską wciąż będzie kształtował wyż znad Rosji, który zaciąga do kraju zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Wczesnym popołudniem wciąż spodziewamy się ujemnych wskazań na termometrach. Tylko na Pomorzu Zachodnim słupki rtęci mogą zawędrować do około zera stopni Celsjusza, jednak i tam z każdą kolejną godziną będzie coraz zimniej.



Najchłodniej na styku Mazowsza i Lubelszczyzny. Mimo ładnej, słonecznej aury, słupki rtęci w ciągu dnia mogą tam zawędrować nawet do -6 st. C. Wczesnym popołudniem strefa z opadami śniegu powinna już opuścić nasze granice, jednak pas zachmurzenia nad Polską centralną i południową wciąż będzie się utrzymywał.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Zimne powietrze z północy będzie szczególnie odczuwalne w rejonie nadmorskim. IMGW prognozuje, że wiatr w tych regionach kraju może być dość porywisty. Kierowcy również powinni zachować ostrożność – w wielu regionach Polski spodziewamy się opadów marznących. Zachęcamy do monitorowania ostrzeżeń na żywo na stronach IMGW, gdyż sytuacja w pogodzie jest bardzo dynamiczna.

fot. za: IMGW

Dynamicznie zmieniająca się pogoda (zwłaszcza, gdy porównamy ją z aurą, jaka dominowała nad Polską jeszcze dwa-trzy dni temu) nie pozostanie bez wpływu na nasze samopoczucie. W godzinach popołudniowych, w niemal całym kraju, biomet będzie niekorzystny:

fot. za: TwojaPogoda

Jaka pogoda w środę, 22.11.23 wieczorem?

Co ciekawe, po zachodzie słońca zacznie się ocieplać. Wszystko wskazuje na to, że niż z północnego zachodu jednak wypcha zimne powietrze znad Polski. W nocy temperatury mogą więc zacząć szybko rosnąć: najpierw na zachodzie, później w centrum i na wschodzie.

fot. za: WXCHARTS, opracowanie własne

Co warto podkreślić, nie mówimy tu o skokowym wzroście termiki, jednak jest niemal pewne, że jeszcze przed północą ocieplenie obejmie swoim zasięgiem cały zachodni brzeg Wisły. Słupki rtęci powędrują do około 2-3 st. C.

Nad północną Polskę dotrze duży front deszczowy, który przyniesie intensywne opady. Na zachodzie popada deszcz, jednak na wschodzie, ze szczególnym naciskiem na Warmię i Mazury, spodziewamy się już śniegu w dość dużych ilościach!.

fot. za: WXCHARTS

W pasie zaznaczonym na pomarańczowo (który będzie przemieszczał się z zachodu na południowy wschód) możliwe opady marznące. Kierowcy powinni zachować szczególną czujność na szosach. Późnym wieczorem i w nocy możliwe lokalne rozpogodzenia w pasie południowym - zwłaszcza na ziemi kieleckiej, Górnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu.



Niestety, ale wspomniany wcześniej front znów radykalnie zmieni warunki pogodowe nad Polską. Czeka nas kilkanaście cieplejszych godzin, po których zapewne wrócimy do "przedzimia", które już w tym miesiącu kilkakrotnie dało nam się we znaki. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie.

