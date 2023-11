Zimowa stolica Polski przykryła się śniegiem. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna liczy 36 centymetrów, z czego 30 spadło w ciągu ostatnich dni. Rano słupki rtęci na szczycie spadły do poziomu -10 stopni, jednak z powodu silnego wiatru odczuwalna temperatura wynosi -14 stopni.

Pierwszym w tym sezonie pługom śnieżnym na ulicach Zakopanego towarzyszy ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym wydane przez TOPR. "W związku z prognozowanymi opadami śniegu w Tatrach, od wysokości 1800 m n.p.m. obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W niewielu miejscach mogą występować małe poduchy nawianego śniegu, które należy omijać. Ze względu na zmieniający się kierunek wiatru, taka sytuacja może mieć miejsce na wszystkich wystawach" - poinformowały tatrzańskie służby ratownicze w mediach społecznościowych.

Zakopane pod śniegiem. TOPR przestrzega turystów

Według opisu warunków górskich przy wprowadzeniu pierwszego stopnia zagrożenia, wyzwolenie lawiny "jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach". W Tatrach mogą też bez ingerencji człowieka schodzić małe i średnie lawiny.

- Spadło do pół metra śniegu, ale należy pamiętać o tym, że kilka dni temu wiał mocny wiatr i śniegu w niektórych miejscach może być zdecydowanie więcej. Warunki na pewno się nie poprawią, prognozowany jest opad śniegu połączony z mocnym wiatrem, co może pogorszyć warunki do uprawiania turystyki i pogorszyć sytuację lawinową - powiedział reporterce Polsat News ratownik TOPR Tomasz Zubek. - Nie zachęcamy osób bez doświadczenia, by chodziły po wyższych Tatrach. Jeśli nie mają doświadczenia i odpowiedniego sprzętu takiego jak raki, czekan, lawinowe ABC, zostają im wtedy tylko doliny - przestrzegał ratownik.

TOPR zaleca wszystkim, którzy decydują się na wyjście w góry, regularne sprawdzanie prognozy pogody.