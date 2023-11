- Mężczyźnie przedstawiono trzy zarzuty zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Przyznał się do popełnienia tych czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu, który dziś będzie procedowany - przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.

Według wstępnych ustaleń prokuratury śmierć ofiar nastąpiła w wyniku uduszenia rękami. Zwłoki w jednym z domów w Puszczykowie ujawniono 18 listopada, spoczywały na łóżku w pokoju na drugim piętrze zamieszkanego przez rodzinę budynku. Kobieta miała 29 lat, a dziewczynki były w wieku 1,5 i 4,5 roku.

Podejrzany się przyznał. Złożył wyjaśnienia

Prokurator Wawrzyniak wskazał również na zeznania podejrzanego. - Przekazał, że kłócił się żoną o to, że on nadużywa alkoholu, ma długi, nie pracuje i w nocy z 13 na 14 listopada, po jednej z takich kłótni postanowił zabić żonę, "pozbyć się problemu" jak mówił. Kiedy spała z córkami na piętrze, poszedł do ich pokoju - mówił prokurator.

- Najpierw udusił żonę. Kiedy jedna z dziewczynek się obudziła, również udusił tę dziewczynkę i kolejną córkę - mówił dalej. Według tłumaczeń 42-latka, początkowo zamierzał on zabić tylko małżonkę, nie przewidział jednak przebudzenia się dziecka. Wawrzyniak dodał, że mężczyzna podczas przesłuchania zachowywał się spokojnie, dopiero zapytany o to, czy żałuje swojego czynu, rozpłakał się.

Podejrzany o morderstwo zeznał, że spożywał alkohol zarówno przed, jak i po morderstwie. Wcześniej policja ani opieka społeczna nie otrzymywały żadnych oficjalnych zgłoszeń dotyczących przemocy domowej w rodzinie. Nie jest jasne, jak długo mężczyzna pozostał bezrobotny, co stało się zarzewiem konfliktu z małżonką. Według informacji prokuratury wcześniej miał pracować w jednej z restauracji w pobliżu miejsca zamieszkania.

W mieszkaniu przebywał syn ofiary. Podejrzany zasłaniał się Covidem

- To mężczyzna narodowości ukraińskiej, według naszych informacji nie był notowany, ani karany. Będziemy sprawdzać, czy miał jakiś konflikt z prawem przed przyjazdem do Polski - oznajmił rzecznik poznańskiej prokuratury i dodał, że podejrzany przyjechał do kraju w 2018 roku, jego żona, również obywatelka Ukrainy, dołączyła do niego rok później.

W momencie popełnienia zbrodni w domu miał przebywać również 11-letni syn zamordowanej kobiety, pasierb 42-letniego podejrzanego. Jak przekazał prokurator, chłopiec zostanie przesłuchany, już teraz jednak ustalono, że nie odegrał on żadnej roli w tragicznym zdarzeniu. Przez kilka dni był natomiast okłamywany przez swojego ojczyma.

- Podejrzany tłumaczył, że mama i dziewczynki są w szpitalu, bo jest Covid. Nie pozwalał mu też w ogóle wchodzić na piętro, ponieważ uznał, że tam jest jakaś substancja, która ma ten Covid zniwelować, dlatego chłopiec cały czas żył w przeświadczeniu, że jego siostry i matka są w szpitalu - przekazał rzecznik prokuratury. - Potem podejrzany powiedział mu, na krótko przed tym, jak pojechali razem do tej Avenidy, że mama i siostry zmarły - wyjaśniał dalej.

Avenida to nazwa poznańskiej galerii handlowej, do której w sobotę 18 listopada 42-letni Ukrainiec zabrał chłopca. Tam, nękany wyrzutami sumienia, przyznał się do morderstwa ochroniarzowi, który następnie powiadomił policję. Jak później zeznawał zatrzymany 42-latek, dzień po dokonaniu zabójstwa chciał odebrać sobie życie, zabrakło mu jednak odwagi. Nie mógł jednak uciec od konsekwencji.

Podejrzany przyznał, że sprzedał telefon komórkowy zamordowanej małżonki w lombardzie, a brak kontaktu z kobietą zaniepokoił jej matkę.

To właśnie babcia przejęła opiekę nad nastoletnim synem ofiary.

Trwa śledztwo prokuratury, a śledczy przeprowadzają czynności wyjaśniające.

