Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sprawcy śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka z Zamościa Daniela G. Został on oskarżony o pobicie i zabójstwo. Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatek był świadomy tego, że może doprowadzić do śmierci swojego kolegi.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 28 lutego przed godz. 16 w centrum Zamościa. 16-latek został śmiertelnie pobity przez swoich rówieśników pod okiem kamer. Dzień później policja zatrzymała czworo nastolatków.

Z komunikatu Prokuratury Okręgowej w Zamościu wynika, że 17-letni Daniel G., wielokrotnie kopiąc go sportowym obuwiem i uderzając pięściami po głowie i całym ciele, naraził go na utratę życia, przy czym działania te podjął publicznie i błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Pobicie 16-letniego Eryka. Akt oskarżenia wobec sprawcy

"Dowody zebrane w sprawie jednoznacznie wskazują, że po dokonaniu pobicia, oskarżony, przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, podbiegł do podnoszącego się po pobiciu 16-latka i z rozbiegu kopnął go w twarz" - wskazano. W wyniku poniesionych obrażeń chłopiec zmarł.

Z opinii biegłych psychiatrów i psychologa wynika, że oskarżony w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był zdrowy psychicznie i miał zachowaną zdolność do rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Jak podkreślono, "aktualny stan zdrowia oskarżonego jest dobry i może on brać udział w postępowaniu karnym".

Oskarżony nie przyznaje się do zabójstwa

Prokuratura przekazała również, że przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel G. przyznał się jedynie do pobicia małoletniego, nie przyznał się natomiast do jego zabójstwa.

Wobec oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane czyny grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności.

Wiadomo również, jakie środki zastosowano wobec trójki pozostałych nastolatków, którzy również brali udział w akcie przemocy wobec 16-latka. Dwóm sprawcom zarzucono udział w pobiciu pokrzywdzonego.

Z kolei nieletniej zarzucono pomocnictwo polegające na poinformowaniu pozostałych sprawców, o której godzinie pokrzywdzony kończy lekcje i wskazaniu go im wśród uczniów wychodzących ze szkoły.

Nieletni sprawcy aktualnie ukończyli 17 lat i przebywają na wolności. Zastosowano wobec nich dozór kuratora. Za zarzucane czyny grożą im środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze przewidziane dla nieletnich.