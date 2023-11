O umieszczeniu piosenkarki na liście poszukiwanych poinformowała rosyjska rządowa agencja RIA Novosti. Dane Dżamały pojawiły się w bazie poszukiwanych rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

"Susana Dżamaładinowa, 27.08.1983. Podstawa poszukiwań: poszukiwana z artykułu karnego" - cytuje wyciąg z bazy danych rządowe medium. Obok danych znajduje się zdjęcie piosenkarki. Jak zaznaczyła agencja, nie podano konkretnego artykułu, który jest podstawą ścigania piosenkarki.

Dżamała w 2016 roku wygrała finał Konkursu Piosenki Eurowizji. Wystąpiła na nim z piosenką "1944", która opowiadała historię deportacji Tatarów krymskich w okresie stalinowskim. Dżamała jest z pochodzenia Tatarką, urodzoną w Kirgistanie, do którego jej rodzina została wysiedlona. Piosenka jest pierwszym w historii Eurowizji utworem zawierającym słowa z języka krymskotatarskiego. W wywiadzie dla The Guardian Dżamała przyznała, że piosenka nawiązuje też do represji, jakie spadły na Tatarów krymskich po zajęciu półwyspu przez Rosję w 2014 r.

Prześladowania Tatarów na Krymie

Human Rights Watch wskazało, że Rosja bezlitośnie prześladuje Tatarów na Krymie. Rosyjskie władze najczęściej przedstawiają członków wspólnoty tatarskiej jako ekstremistów. Jak wskazał The Moscow Times, służby stosują wobec nich groźby, zakazy występów w mediach, tortury, a czasami wymuszone zaginięcia.

Sama Dżmała ma zakaz wjazdu na Krym. Ostatnio wydała płytę z tradycyjnymi piosenkami Tatarów Krymskich.

Piosenkarka na liście poszukiwanych. Mówiła o tragedii Ukrainy

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę artystka poświęcała wiele energii na zwrócenie uwagi światowej opinii publicznej na tragedię Ukrainy.

- Bez względu na to, gdzie jestem, priorytetem jest dla mnie przypomnienie, że obcy wdarli się do mojego domu, aby zabijać i okaleczać i zniszczyć moją kulturę - powiedziała na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w 2022 r.

- To już się zdarzyło w 1944 r., w 2014 r., a teraz znowu. Wszyscy na Ukrainie rozumieją, że to może przydarzyć się każdemu, jeśli zło nie zostanie powstrzymane - dodała podczas spotkania.

The Moscow Times zauważyło, że piosenkarka wie, że trafiła na listę poszukiwanych. Na relacji na Instagramie zamieściła zdjęcie na tle Opery w Sydnej w Australii wraz z nagłówkiem artykułu dotyczącego decyzji rosyjskich służb. Pod nagłówkiem umieściła ikonkę "facepalm".

Źródło: RIA Novosti, Moscow Times