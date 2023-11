Najwięcej śnieżnej pokrywy przybywa na południowych krańcach Polski - w Tatrach oraz Karkonoszach. Opady śniegu notowane są także w centrum Polski oraz na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Wkrótce na drogach może pojawić się niebezpieczna "szklanka" przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie trasy krajowe są przejezdne.

"Na drogach pracuje 359 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania (...). Śnieg lub deszcz ze śniegiem występuje na terenie niemal całego kraju. Zachmurzenie duże, na północy i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Zachowajcie ostrożność" - przekazuje w mediach społecznościowych.

Kierowcy na ostatnią chwilę i to do tego w weekend decydują się na zmianę opon. - Należy to robić w momencie, gdy temperatura spadnie poniżej pięciu stopni Celsjusza, bo w przeciwnym razie może okazać się, że jesteśmy "na kapciach" - powiedział Leszek Kruszyniewicz w rozmowie z Polsat News. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wymiana opon na zimowe. Ile zapłacimy w 2023 roku?

Diagnosta z Białegostoku wskazał, jakie opony będą najlepsze w naszych pojazdach.

- Jeśli jeździmy głównie po mieście to można pomyśleć o oponach wielosezonowych. Natomiast jeśli jeździmy dużo i do tego w dalsze trasy to rekomendowałbym "zimówki". One dają bezpieczeństwo, mamy większą przyczepność do jezdni. Na mokrej nawierzchni letnia opona ma pięć stopni, jest twarda i się po prostu ślizga - dodał ekspert.

Kruszyniewicz wyliczał, że usługa wymiany opon waha się w przedziale 150-200 złotych.

- Jest dużo producentów opon, wśród których możemy wybierać kategorię ogumienia "economy" oraz "premium". Te pierwsze, zależne od rozmiaru, zaczynają się od 200 złotych, z kolei premium to już koszt 500 złotych wzwyż. Nie zwlekajmy z tą decyzją na ostatnią chwilę - apelował diagnosta.