Kolejne lata rekordowych powodzi doprowadziły do masowych migracji, zniszczenia źródeł utrzymania i utraty gruntów rolnych, co przyczyniło się do wzrostu głodu w Sudanie Południowym. Sytuację pogarszają rosnące ceny żywności i paliw oraz trwające w regionie konflikty. Jest to jedno z państw afrykańskich, które potrzebuje dużej pomocy.

Żywność terapeutyczna pomocą dla dzieci

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podkreśla, że niedożywione są przede wszystkim dzieci. Coraz więcej ich trafia do Centrum Dożywiania w Gordhim, gdzie znajdują się dzieci do 5. roku życia. Otrzymują tam socjalną pomoc w postaci żywności terapeutycznej.

"Niedożywienie to stan, w którym organizm długo nie otrzymuje ważnych składników odżywczych, w tym witaminy A i D, żelaza i jodu. To prowadzi do pogorszenia zdrowia: osłabienia, anemii, utraty wzroku" - tłumaczy organizacja. Wszystkie te składniki odżywcze zawiera produkt, który podaje swoim podopiecznym fundacja.

"Taka żywność ma wystarczająco długi termin przydatności. Transporty do Sudanu Płd. wysyłamy raz w roku, oszczędzając w ten sposób na kosztach transportu i logistyki, przez co możemy dostarczyć większą liczbę samego produktu. Potem liczy się dieta. To wyzwanie dla mam, którym bardzo trudno zdobyć nawet podstawowe składniki posiłków takie jak ryż, warzywa" - podaje organizacja.

"Zapasy kończą się w szybkim tempie"

Żywność terapeutyczna ma też inne zalety. "Jest gotowa do spożycia od razu po otwarciu. To ważne, bo tam, gdzie ją wysyłamy bardzo często nie ma warunków do przygotowania innego posiłku. Brakuje, na przykład, czystej wody" - podkreśla PCPM.

Niestety jak alarmuje organizacja "zapasy kończą się w szybkim tempie". Dlatego też ruszyła zbiórka, w której można wesprzeć Centrum Dożywiania w Gordhim.

"Koszt jednej porcji takiej żywności to zaledwie 2,1 PLN. Oznacza to, że za nieznaczną kwotę możesz kupić wystarczającą ilość saszetek, by uratować życie dziecka lub kilku dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. To realna pomoc. Dla wielu z nich to właśnie żywność terapeutyczna kupowana i dostarczana przez Fundację PCPM stanowi ostatni ratunek" - zapewnia organizacja.

Wesprzeć inicjatywę można TUTAJ.

Polsat News