Wydaje się, że PiS chciało wyrosnąć na męczenników nowej kadencji - mówił w programie "Gość Wydarzeń" marszałek senior Marek Sawicki (PSL), odnosząc się do wyborów prezydium Sejmu. Zdradził, że zapraszał niektórych polityków PiS do rozmów z Trzecią Drogą w tej sprawie.

Zdaniem Sawickiego podczas spotkania prezydenta Andrzeja Duda z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią tematem rozmów była "koabitacja, która przed nami oraz współpraca z polskim parlamentem i przyszłym rządem".

- Wydaje mi się, że termin 11-12 grudnia, kiedy ma powstać nowy rząd jest terminem zbyt późnym, a premier Mateusz Morawiecki kompletnie niepotrzebnie opóźnia całą tę procedurę. Dlatego, że przed nami naprawdę pilne uchwalenie budżetu i wniesienie ustaw oraz projektów na całą kadencję - mówił.

Polityk PSL zauważył, że Duda kończy swoją drugą kadencję. - Pan prezydent wie, że ten podział na PO-PiS trwający od 2005 roku nie był dla Polski budujący - stwierdził. Zaznaczył, że konflikty i spory będą trwały do kolejnych wyborów prezydenckich, a Duda przez ostatnich osiem lat sam w nich uczestniczył.

- Widząc propozycję Trzeciej Drogi na uspokojenie scen politycznej, na próbę odbudowy wspólnoty, być może pan prezydent postrzega i Polskę 2050 i PSL jako przyszły zaczyn budowania zgody narodowej - mówił.

Sawicki podkreślił, że "już nie mamy tego dualizmu, jaki dominował przez lata", bo w ostatnich wyborach PiS i PO zdobyły po około 1/3 głosów, a resztę dostały pozostałe partie. - Około 60 proc. wyborców funkcjonuje w tym duopolu politycznym, a 40 proc. szuka gdzie indziej realizacji swoich programów - stwierdził.

- Oczekiwałem i sugerowałem niektórym politykom PiS, żeby przeprowadzili chociaż z Trzecią Drogą rozmowę na temat wyboru prezydium Sejmu -zdradził i dodał, że "z tamtej strony jednoznacznego sygnału nie było". - Wydaje się, że PiS chciało wyrosnąć na męczenników nowej kadencji - ocenił.

Prowadzący Grzegorz Kępa dopytywał też o doniesienia medialne wedle, których marszałek chce zabronić, aby w gmachu Sejmu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ochraniała prywatna firma.

- Dziwną sprawą jest, żeby prywatna firma ochroniarska chodziła po Sejmie. Ja poczułem się bardzo nieswojo po pierwszym posiedzeniu, kiedy skończyłem swoją misję marszałka seniora i wiedziałem, że Sala Kolumnowa oraz przejście na korytarz było zamknięte. I nagle oto ja idę sobie przejściem bocznym, a prezesa Jarosława Kaczyńskiego jego świta prowadzi do tego przejścia, które dla nas wszystkich, posłów w Sejmie od sześciu lat przez PiS było zamknięte - opowiadał.

Dodał, że jeśli w Sejmie nie wszyscy posłowie są równi, "to to nie jest demokracja". - To jest podporządkowanie parlamentu interesom, oczekiwaniom i woli jednej osoby - stwierdził.

Sawicki zapewniał, że nie słyszał, żeby Mateusz Morawiecki, który otrzymał misję tworzenia rządu, kontaktował się z kimkolwiek z PSL. - Dziś Mateusz Morawiecki zbiera fragmenty programów wszystkich partii, które już się umówiły na większość parlamentarną i chce stanąć na czele tego rządu, to może niech Morawiecki jako były doradca Donalda Tuska porozmawia z nim i być może wyznaczy go jako swojego zastępcę i powierzy mu misję tworzenia tego rządu - skomentował doniesienia o propozycjach premiera wobec przedstawicieli partii opozycyjnych.

Sejm uzupełnia skład KRS. Kłótnia w parlamencie. Posłowie PiS chcieli przerwać wystąpienie

ap/ac/Polsatnews.pl