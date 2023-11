Remont ulicy Warszawskiej wzbudzał kontrowersję zanim jeszcze pojawiła się podwójna wiata przystankowa. Inwestycja kosztowała 19 milionów złotych, lecz nie wszystkim przypadła do gustu.

- Ulica Warszawska wygląda teraz zupełnie inaczej. Jest więcej zieleni, ale dużo mniej miejsc parkingowych. Jest cała nowa infrastruktura: ławki, stojaki na rowery oraz nowe wiaty. Nie zdemontowano jednak starej wiaty i teraz są dwie wiaty przystankowe w jednym miejscu - wyjaśnił nasz reporter.

Nietypowa wiata przystankowa w Katowicach. Mieszkańcy komentują

- To jest nawet ładne - komentuje przystanek jeden z przechodniów. - Nie spodziewałbym się w ogóle takiego pomysłu. Nie wiem, czemu to ma służyć, zobaczymy na wiosnę, jak to będzie wyglądało - komentuje inny.

- Mi nie przeszkadza, spełnia swoje funkcje, nie jest zły. Jedyne co, to te rośliny przeszkadzają - wskazuje kolejny mieszkaniec. Jeszcze inny skwitował, że "lepiej mieć dwie wiaty przystankowe, niż jedną".

Podwójna wiata przystankowa w Katowicach. To nie przypadek

Według urzędników dodatkowa wiata "ma swoją funkcję dotyczącą zieleni". - Po lewej stronie wiaty pnie się bluszcz, który ma być w sezonie bardzo ładnym obiektem wizualnym - ustalił reporter Polsat News.

- Mamy obecnie jesień, jednak na pewno latem, kiedy te pnącza zakwitną, to będzie to na pewno dużo bardziej dekoracyjne. Stworzy się taka zielona pergola, która oczekującym na komunikacje da cień i ochłodę. Jednak nie da ona pełnej osłony przed deszczem, bo jednak będą to pełne prześwity, natomiast znajduje się tam przystanek i wokół niego projektowaliśmy - powiedziała nam współodpowiedzialna z projekt Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej.