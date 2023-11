W ostatnich dniach media donosiły o aucie zaparkowanym na środku placu budowy w Łodzi. Początkowo robotnicy zabezpieczyli pojazd i dookoła niego wylali beton. Kiedy sprawa została nagłośniona, właściciel samochodu zabrał go w nocy. Potem służby starały się ustalić, kto jest właścicielem samochodu i pilnowały auta, które zostało zaparkowane w innej części miasta.

Według informacji przekazanych przez rzecznika straży miejskiej w Łodzi Marka Marusika, ustalono personalia właściciela pojazdu i w najbliższych dniach ma się on spotkać ze służbami i powiedzieć, komu powierzył pojazd. Kierujący zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 złotych i 1 punktem karnym.

ZOBACZ: Łódź: Zabetonowane auto stało się hitem siedzi. "Atrakcja" zniknęła pod osłoną nocy

Zdaje się, że Katowice pozazdrościły wątpliwej sławy Łodzi i postanowiły mieć własne "zabetonowane auto". W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia uta, które jest otoczone barierkami i taśmami.

Prace drogowe utrudniają kierowcom funkcjonowanie

To nie jest pierwszy taki przypadek w Katowicach. Wcześniej na auto utknęło na placu budowy na ulicy Przybyszewskiego. Połowa samochodu znajdowała się w wielkim dole na terenie, gdzie były prowadzone prace, z kolei druga część auta zatrzymała się na fragmencie drogi.

ZOBACZ: Łódź. Budowlańcy zabetonowali samochód. Miasto ma wytłumaczenie

- Tam ktoś się zawiesił. Później go wyciągnęli, ale co ten chłop miał zrobić? Tu nie ma jak zawrócić, nie ma jak wyjechać, nie ma dojazdów do posesji - opowiadał jeden z mieszkańców Katowic na antenie Polsat News.

Kierowcy przyznają, że prowadzone roboty drogowe znacznie utrudniają funkcjonowanie. Przebudowywane lub wyznaczane drogi nie nadają się do przejazdów, dlatego auta wymagają później napraw. Jednak urzędnicy przypominają, że trwające prace remontowe nie zwalniają z przestrzegania przepisów prawa i apelują o rozważne parkowania, szczególnie w miejscach, gdzie są planowane prace budowlane.