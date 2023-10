W Lublinie powstał przystanek autobusowy z myślą o mieszkańcach osiedla. Problem w tym, że trudno do niego dotrzeć. - Zrobiono przejście dla pieszych, wszystko pokończone, ale nielegalnie przechodzimy, bo jest zakaz. Do drugiego przejścia jest za daleko - żali się jedna z mieszkanek osiedla. Ratusz tłumaczy, że pasy prowadzące do przystanku będą, ale dopiero pod koniec miesiąca.