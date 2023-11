Prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoje orędzie na sali sejmowej od przypomnienia, że frekwencja wyborcza w minionych wyborach parlamentarnych wyniosła ponad 74 procent. - To wielki sukces demokracji. Dziękuje wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach. Demokracja jest teraz najsilniejsza od lat. Będziemy się kłócić, ale najważniejsze jest to, że spory są rozwiązywane przy urnach wyborczych - podkreślił.

- Polacy biorą udział licznie w wyborach niezależnie od tego, czy mieszkają na wsi, w małym bądź dużym mieście. To wielkie zadanie dla wszystkich państwa, którzy zasiadają w ławach sejmowych. To wielka odpowiedzialność - podkreślał.

- To dla mnie wielki zaszczyt wygłaszać orędzie podczas inauguracji jubileuszowej, 10. kadencji Sejmu, wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. Po 123 latach zaborów ojcowie naszej ojczyzny wiedzieli, że Polska ma wspaniałą przyszłość, chociaż nie było nam dane się nią długo nacieszyć, dlatego tym bardziej powinniśmy teraz doceniać - dodał.

Prezydent: Chciałbym, żebyście się szanowali

Jak stwierdziła głowa państwa: Polska jest naszym wspólnym, wielkim zobowiązaniem. - Jak mówił Roman Dmowski, jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel: ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Dlatego z całego serca gratuluje paniom posłankom i panom posłom wyboru - powiedział.

- Chciałbym też, abyście szanowali siebie nawzajem. Każdy klub, nawet najmniejszy, powinien mieć reprezentanta w prezydium Sejmu, to powinien być dobry zwyczaj - podkreślał.

- Niestety rządzący zbyt często zapominają o tym oczywistym fakcie - stwierdził. - Zwracam się do 117 posłów i posłanek, którzy będą sprawować swój mandat po raz pierwszy: uwierzcie mi, zapamiętacie ten dzień do końca życia, a słowa ślubowania, niech będą dla was drogowskazem - powiedziała głowa państwa, po czym zacytowała treść poselskiego ślubowania.

- Deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Moim priorytetem jest współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla wszystkich, które chcą nad nimi pracować - zadeklarował. Jak dodał taką sprawą jest dla niego m.in. bezpieczeństwo.

Głowa państwa mam nadzieję, że "programy obronne będą kontynuowane, a wydatki na zbrojenie na poziomie co najmniej 4 proc. PKB". - Silne i nowoczesne wojsko Polskie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszych rodaków. Musimy szybko wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Dlatego złożyłem w Sejmie projekt ustawy, która reformuje system dowodzenia polskiej armii. Mam nadzieję, że ta ważna ustawa zostanie przez państwa uchwalona ponad wszelkimi podziałami - wezwał Duda.

Prezydent: Będę stał na straży osiągnięć ostatnich ośmiu lat

Prezydent Andrzej Duda wskazał, że jednym z ważniejszych wydarzeń podczas tej kadencji Sejmu będzie polska prezydencja w Unii Europejskiej. - Będziemy gospodarzem wielu wydarzeń związanych z interesami Unii. Najważniejszym będzie zacieśnienie stosunków z UE, powiększanie wspólnoty na wschód i południe oraz sprawiedliwa i mądra transformacja energetyczna - podkreślił.

- Chciałbym wyraźnie powiedzieć: będę stał na straży osiągnięć ostatnich ośmiu lat. To było dobrych osiem lat dla Polski i Polaków z bilansem dodatnim, w których mimo dramatycznie trudnych wyzwań, takich jak kryzys wywołany na świecie pandemią koronawirusa i rosyjską agresją na Ukrainę, udało się utrzymać stabilność systemu finansowego, naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy - powiedział. Stwierdził, że jego zdaniem wiele programów społecznych musi zostać utrzymanych i kontynuowanych.

- Podkreślam to wyraźnie: Ja swoje słowo traktuje poważnie i z całą pewnością go dotrzymam. Nie zgodzę się na żadne próby podważania konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Zostało mi zaledwie 20 miesięcy urzędowania. Nie robię tego dla siebie, ale dla Polski i kolejnych prezydentów, którzy przyjdą po mnie. Porządek konstytucyjny musi zostać zachowany, nie zgodzę się na żadne naginania prawa. Będę bronił wolności i solidarności, o które walczyły całe pokolenia. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi wątpliwości merytoryczne, to nie zawaham się użyć prezydenckiego weta, albo skierować ustawę do TK, obóz polityczny, z którego się wywodzę się o to przekonał - obiecywał.

- Ostateczne decyzje będę podejmował wtedy, gdy na moje biurko będą trafiały uchwalone już ustawy - oświadczył prezydent Andrzej Duda. - To na sali sejmowej musi paść odpowiedź, czy jest większość wobec konkretnego projektu ustawy - dodał.

- Jednak weto nie może być wymówką dla niezrealizowanych przez państwa obietnic i zapowiedzi wyborczych. Bardzo proszę zrealizujcie je - powiedział. Jak dodał jest otwarty na konsultacje w sprawie projektów.

"Zacznijmy posiedzenie od podania sobie ręki"

Prezydent podkreślił znaczenie prowadzenia licznych inwestycji. - Warto sobie głośno zadać pytanie: gdzie bylibyśmy dzisiaj gdyby nie budowa gazoportu, Baltic Pipe? polska musi stawiać sobie ambitne cele, takim celem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być naszym oknem na świat, a także rozbudowa polskich portów, w tym portu kontenerowego w Świnoujściu oraz elektrowni atomowych - zaznaczył.

Andrzej Duda przypomniał również zorganizowanie przez nasz kraj Euro 2012. - Zostało to uzyskane za rządów jednej siły politycznej, a zrealizowane za rządów drugiej. I to był nasz wspólny sukces. W przyszłości takim sukcesem może być zorganizowanie przez Polskę Igrzysk Olimpijskich - powiedział.

- Chciałbym powtórzyć gest podania dłoni wszystkim posłom i posłankom, poprzez uściśnięcie ich posłom w pierwszym rzędzie. Tak zacznijmy to posiedzenie: od podania sobie ręki nawzajem. Jak mówił Witos: nie ma sprawy ważniejszej od Polski. Niech żyje wolna Polska, boże błogosław naszą ojczyznę - zakończył prezydent.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Co jeszcze nas czeka?

Zaraz po prezydenckim przemówieniu nastąpią ślubowania poselskie. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu zostaną też wybrane władze niższej izby parlamentu. Marszałkiem seniorem będzie poseł PSL Marek Sawicki. Stanowisko drugiej osoby w państwie ma przypaść na okres dwóch lat Szymonowi Hołowni, liderowi Polski 2050.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski potwierdził, że kandydatem jego formacji na stanowisko wicemarszałka Sejmu będzie pełniący te obowiązki w mijającej kadencji - Włodzimierz Czarzasty. Kandydatem ludowców na wicemarszałka Sejmu będzie z kolei obecny wicemarszałek tej izby Piotr Zgorzelski.

Dodatkowo politycy Lewicy ogłosili, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu złożą dwa projekty ustaw.

Jak wskazano, pierwszy z projektów ma dotyczyć "gwarancji legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej aborcji do 12. tygodnia ciąży". Druga z ustaw ma "dekryminalizować pomoc w przerywaniu ciąży".

Po zakończeniu uroczystości w parlamencie, w poniedziałek wieczorem Prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.