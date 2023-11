W poniedziałek o 12:00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, a na agendzie jest m.in. wybór nowego prezydium. W porannym programie Polsat News "Graffiti" Magdalena Biejat z Lewicy Razem podkreśliła, że nie powinna w nim zasiadać marszałek Elżbieta Witek, ponieważ w poprzedniej kadencji "łamała sejmowy regulamin".

- Marszałek Elżbieta Witek spisała się niezbyt dobrze, jeżeli chodzi o przestrzeganie regulaminu Sejmu. Stosowała podwójne standardy, blokowała debatę demokratyczną, w świetle kamer stosowała nielegalną reasumpcję. Uważam, że jeśli ktoś łamał zasady, będąc szefem izby sejmowej, musi ponieść tego konsekwencje - powiedziała współprzewodnicząca ugrupowania.

Jarosław Kaczyński zapowiedział: Nie pogodzimy się z sytuacją

Do tej kwestii odniósł się na sejmowym korytarzu prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że jeżeli nie uda się jej wybrać do prezydium, to "nie będą już nikogo zgłaszać".

- Nie będziemy zgłaszać nikogo innego niż Elżbietę Witek. To jest przedsięwzięcie całkowicie niezgodne z dotychczas stosowaną praktyką. Nie pogodzimy się z taką sytuacją - odpowiedział reporterce Polsat News prezes PiS.

Pytany o to, czego spodziewa się po wystąpieniu Andrzeja Dudy w Sejmie powiedział, że "to pytanie do prezydenta, a nie do mnie".

Kaczyński zaznaczył również, że jeszcze nie wiadomo, czy misja stworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego, będzie skazana na porażkę. - Oni mają swoją wiedzę, ja mam swoją - podkreślił.

Kandydaci do prezydium Sejmu

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski potwierdził, że kandydatem jego formacji na stanowisko wicemarszałka Sejmu będzie pełniący te obowiązki w mijającej kadencji - Włodzimierz Czarzasty. Kandydatem ludowców na wicemarszałka Sejmu będzie z kolei obecny wicemarszałek tej izby Piotr Zgorzelski.

ZOBACZ: Elżbieta Witek nie trafi do prezydium Sejmu? Prof. A. Dudek: Powinna, póki nie ma zarzutów

Natomiast wspólnym kandydatem Trzeciej Drogi, KO oraz Lewicy na marszałku Sejmu jest lider ugrupowania Polski 2050 Szymon Hołownia. Marszałek ma być stanowiskiem rotacyjnym, później ma je piastować Włodzimierz Czarzasty.