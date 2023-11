Szczegóły pierwszego posiedzenia Sejmu. Nieoficjalne ustalenia Polsat News

Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że możliwe jest przedłużenie pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji do dwóch dni. Dodatkowo, Koalicja Obywatelska planuje złożenie uchwały w sprawie legalności wyboru trzech sędziów TK. Posiedzenie nowo wybranego parlamentu odbędzie się w poniedziałek.

Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, poniedziałkowe ślubowanie posłów odbędzie się w kolejności rzędami, a nie poszczególnym klubami, tak jak było cztery lata temu, gdy marszałkiem seniorem był Antoni Macierewicz.

Bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest przedłużenie jutrzejszych obrad Sejmu do dwóch dni. Ostateczna decyzja, co do przedłużenie prac niższej izby parlamentu, zapaść ma w poniedziałek rano.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że tworząca się koalicja rządowa chce już na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu przyjąć uchwałę ws. legalności wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W konsekwencji ma to prowadzić do unieważnienia wyroków TK, w tym najgłośniejszego, dotyczącego prawa antyaborcyjnego.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Udział weźmie prezydent Andrzej Duda

Dodatkowo politycy Lewicy ogłosili, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu złożą dwa projekty ustaw.

Jak wskazano, pierwszy z projektów ma dotyczyć "gwarancji legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej aborcji do 12. tygodnia ciąży". Druga z ustaw ma "dekryminalizować pomoc w przerywaniu ciąży".

Parlamentarzyści Lewicy zostali zobligowani do złożenia dokumentów uchwałą Rady Krajowej.

W poniedziałek odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, na którym zostaną wybrane władze niższej izby parlamentu. Marszałkiem seniorem będzie poseł PSL Marek Sawicki.

Stanowisko drugiej osoby w państwie ma przypaść na okres dwóch lat Szymonowi Hołowni, liderowi Polski 2050. Swój udział zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

