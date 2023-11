Rozpoczęła się X kadencja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Obrady otworzył marszałek senior Marek Sawicki, którego zadaniem jest wybór nowego marszałka oraz przyjęcia ślubowania od posłów.

- Otwieram pierwsze posiedzenie X kadencji Sejmu Rzeczpospolitej - powiedział marszałek senior Marek Sawicki.

Po powitaniu gości, Marek Sawicki przekazał głos prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Sam marszałek senior do zebranych w sali plenarnej zwrócił się jako drugi. W swoim przemówieniu Marek Sawicki odniósł się do słów Macieja Rataja: "jest Polska, jest Sejm i jest przedstawicielstwo".

- Nasz poprzednik Maciej Rataj widział Polskę jako demokrację parlamentarną. Urzeczywistnienie tej wizji jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem - powiedział Marek Sawicki.

Następnie marszałek senior pogratulował wszystkim wybranym do nowego Sejmu przedstawicielom.

"Nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty"

- Mam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowej, za którą odpowiedziało się tak wielu wyborców - powiedział.

- Powierzenie mi roli marszałka seniora postrzegam jako docenienie wszystkich parlamentarzystów, z którymi przyszło mi pracować na przestrzeni 30 lat. W szczególności w opracowaniu Konstytucji z 1997 r. i starań o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej - wskazał.

Marek Sawicki wskazał, że szczególnie obecnie ważne jest odnowienie współpracy pomiędzy państwami na świecie.

- Szczególnie dziś ważna jest kwestia przywrócenia współpracy pomiędzy krajami dla dobra wspólnoty ludzkiej - ocenił.

M. Sawicki: Działania TK nie powinny przeszkadzać w działaniach w UE

- Podejmijmy działania, by nasz kraj wrócił do awangardy wspólnoty europejskiej, która oparta na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z dziedzictwa demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego stanowią fundament do odnawiania wspólnoty narodów, Europy ojczyzn - powiedział.

- Niech w tych staraniach przeszkodą nie będą formułowane w gmachu Trybunału Konstytucyjnego, rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami Unii europejskiej - powiedział.

Marszałek senior wskazał, że nie ma demokracji bez otwartego parlamentaryzmu i wysokich standardów postępowania ustawodawczego.

- Jawna i rozważna debata, rzeczywista kontrola parlamentarna, ponadpartyjne podejście do kompetencji kreacyjnych Sejmu i przywrócenie konstytucyjnej postaci budżetu państwa i kontroli nad jego wykonaniem to, w mojej opinii warunki konieczne respektowania istoty ustrojowej funkcji Wysokiej Izby - wskazał.

- Są dwa fundamenty, na której powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu: państwo prawa i godność człowieka - wskazał.

M. Sawicki: Przywrócimy właściwe relacje z Kościołem

Nastepnie marszałek senior podkreślił, że rozumie osoby, które uważają, że w ostatnich latach doszło do naruszenia rozdziału Kościoła od państwa.

- Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie doceniać zasługi Kościoła Katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 r. suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej - wskazał.

- Jestem przekonany, że uda nam się z poszanowaniem prawa, przywrócić właściwe relacje, gwarantując wiernym wolność, a instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter - wskazał.

Marszałek wskazał, że Polska i Europa powinny podjąć większy wysiłek w zakresie pomocy dla państw uboższych.

- Dzisiejszą Europę niewątpliwie stać na więcej empatii, ukierunkowanej na rozdysponowanie nadwyżek żywności do braci w dalszych zakątkach świata, którzy jej potrzebują - ocenił.

"Usuńmy bariery, które dzielą nas od wyborców"

Marszałek senior namawiał również, by posłowie nie ulegali przekonaniu, że zawsze wiedzą lepiej "co dobre i słuszne".

- Otwórzmy się na współpracę z ekspertami świata nauki i gospodarki oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Usuńmy bariery, które dzielą nas od tych, którzy nas wybrali i służących im dziennikarzy - powiedział.

- W demokratycznym państwie zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy i rządy. Zmienia się skład osobowy tej Izby. Jedno jest stałe i niezmienne: Rzeczpospolita - powiedział na koniec Marek Sawicki. Następnie zacytował Wincentego Witosa: "A Polska winna trwać wiecznie".

Obrady nowego Sejmu. Trzeci marszałek senior z PSL

Marek Sawicki jest trzecim marszałkiem seniorem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tej kadencji jest parlamentarzystą z najdłuższym stażem. Reprezentuje swoich wyborców nieprzerwanie od 30 lat. Ze wszystkich dotychczasowych marszałków seniorów, Sawicki został wybrany jako najmłodszy.

O wyborze Marka Sawickiego na marszałka seniora poinformował Andrzej Duda, przemawiając w czasie swojego orędzia.

– Zdecydowałem o powierzeniu tej ważnej i prestiżowej funkcji panu posłowi Markowi Sawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został wybrany z komitetu wyborczego Trzecia Droga - poinformował prezydent RP.