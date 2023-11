W rozpoczynającym konwencję przemówieniu szef PO podziękował wszystkim uczestnikom kampanii za walkę i determinację. Zwrócił się również do milionów Polek i Polaków, mówiąc że "przegłosowali lepszą Polskę".

- Koalicja z innymi partnerami to zdolność, gotowość i potrzeba, która każe szukać kompromisu i uwzględniać pomysły, poglądy i zasady, jakimi kierują się nasi partnerzy. Nie było dyskusji ani sporów w kilku fundamentalnych sprawach - podkreślił były premier.

Rada Krajowa PO. Donald Tusk kandydaturze Elżbiecie Witek

Jedną z fundamentalnych spraw, zdaniem Donalda Tuska, miałaby być solidarność dotychczasowej opozycji wokół kandydatur na wicemarszałków, które będą przegłosowywane na pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji rozpoczynającym się w poniedziałek.

- Spór wokół kandydatur, które odznaczyły się omijaniem zasad, reguł i gwałceniem dobrego obyczaju stały się personalnym symbolem i istotą pełzającego zamachu na demokrację, którego byliśmy świadkami ofiarami przez 8 lat rządów PiS. To nie jest spór o personalia - zaznaczył Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ogłosił pierwszy test dla nowej większości parlamentarnej, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zgłosi Elżbietę Witek na stanowisko wicemarszałka Senatu.

- Sytuacja z wyborem wicemarszałków pokazuje nam, że będziemy potrzebować wielki dyscypliny etycznej i politycznej od pierwszych dni tej kadencji. Rozumiem przez to pełną lojalność wobec zasad - nie wobec siebie czy szefa partii. Pierwszym testem będzie głosowanie za kandydaturą PiS na wicemarszałka Sejmu. Jeśli potwierdzi się, że będzie to Elżbieta Witek, to będzie to test dla wszystkich demokratów, czy staną po stronie prawdy i zasad. Ta sprawa ma fundamentalne znaczenie - przekonywał były przewodniczący Rady Europejskiej.

Platforma Obywatelska na stanowisko wicemarszałków izby niższej parlamentu zarekomendowała kandydatury Moniki Wielichowskiej i Doroty Niedzieli.

"Zwycięstwo to dopiero pierwszy krok". D.Tusk na Radzie Krajowej PO

Szef PO w czasie wystąpienia zwrócił się również do członków Rady Krajowej i parlamentarzystów.

- Musimy przywrócić sens takim słowom, jak służba publiczna i pokazać, że w polskiej polityce są osoby, które wierzą w istotę tej misji. To nie jest osobista kariera, ani przywileje. Wszyscy doświadczyliście, co znaczy władza, która zamienia się w zbiorowisko ludzi złaknionych pieniędzy, przywilejów, zaszczytów i dla tych powodów są gotowi łamać demokrację.

Zdaniem byłego szefa Rady Europejskiej to ludzie powierzyli mu zwycięstwo dotychczasowej opozycji w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

- Zwycięstwo w wyborach to był dopiero pierwszy krok. Będziemy potrzebowali waleczności, konsekwencji. Zwycięstwo dali nam ludzie. To wyborcy wygrali te wybory, a teraz zlecają nam bardzo konkretną i ciężką pracę. Naród swoje wykonał. Teraz jego przedstawiciele muszą naprawić Rzeczpospolitą. Nikt nie zwolni was z tego obowiązku - zwrócił się do zgromadzonych na sali Tusk.

W dalszej części przemówienia były premier zwrócił się do prezesa PiS. - Jarosławie Kaczyński, kończy się epoka terroru politycznego i trucizny w życiu politycznym. Przegrałeś - podkreślił.