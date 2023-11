Rada Krajowa Nowej Lewicy wydała zgodę na zawarcie umowy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą dotyczącej utworzenia wspólnego rządu. - Uważamy wzięcie odpowiedzialności za Polskę za rzecz najważniejszą - powiedział Włodzimierz Czarzasty. - Parlamentarzyści Nowej Lewicy zostali też zobowiązani do złożenia projektu ustawy o legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży - dodał Robert Biedroń.

- Rada Krajowa Nowej Lewicy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powyborczego w celu utworzenia wspólnego rządu, zgodnie z umową koalicyjną zawartą przez Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicę - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Dodał, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Polityk przekazał, że za uchwałą głosowało 140 osób, nikt nie był przeciwny.

- Uważamy, że możliwość wejścia polskiej Lewicy i współtworzenia rządu oraz wzięcia odpowiedzialności za Polskę, za sytuację w naszym kraju, jest rzeczą dla nas najważniejszą. Dlatego podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny i dlatego przedstawiłem państwu jednomyślnie przyjęta uchwałę - powiedział Czarzasty.

Biedroń: Szczególny nacisk kładziemy na sześć filarów programowych

Głos zabrał także drugi współprzewodniczący Nowej Lewicy - Robert Biedroń.

- Uznajemy treść umowy koalicyjnej, parafowanej 10 listopada 2023 roku, za niezbędne minimum programowe, którego uzgodnienie umożliwi naprawę ustroju państwa i odnowę polskiej demokracji - zaznaczył polityk.

- Zobowiązujemy parlamentarzystów należących do Nowej Lewicy do realizacji programu wyborczego. Szczególny nacisk kładziemy na sześć filarów programowych, czyli: prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, praca, usługi publiczne i polityka senioralna, które były trzonem naszej kampanii - powiedział Biedroń.

Dodał, że filary te powinny być realizowane poprzez złożenie odpowiednich projektów ustaw.

Jak podkreślił Biedroń, parlamentarzyści Nowej Lewicy zostali też zobowiązani do złożenia projektu ustawy gwarantującej Polkom prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, oraz projektu ustawy dekryminalizującej pomoc w przerywaniu ciąży.

Biedroń powiedział też, że Nowa Lewica oczekuje, że marszałek Sejmu skieruje bez zbędnej zwłoki zgłoszone przez parlamentarzystów partii zapowiedziane przez niego projekty ustaw do pierwszego czytania.

